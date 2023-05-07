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Українська авіація розгромила окупантів на Херсонщині: росіяни втратили зброю й техніку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українська авіація розгромила окупантів на Херсонщині: росіяни втратили зброю й техніку
фото: armyinform

Підтверджено, що російські військові втратили реактивну систему залпового вогню «Град»

Авіація сил оборони завдала два удари по районах зосередження живої сили та техніки противника в Скадовському і Каховському районах на Херсонщині. Про це повідомляє пресцентр ОК «Південь».

Наразі підтверджено, що російські військові втратили сім солдатів, п'ять одиниць авто-бронетехніки та реактивну систему залпового вогню «Град».

Крім того, знищено крупнокаліберну гармату «Гіацинт», оперативно-тактичний безпілотник-розвідник та дві камери ворожого відеоспостереження.

Нагадаємо, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів та здійснив 77 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є потерпілі.

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Теги: авіація ЗСУ війна Херсонщина

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