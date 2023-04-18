Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російське громадянство можуть відбирати за критику Путіна: Держдума ухвалила закон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російське громадянство можуть відбирати за критику Путіна: Держдума ухвалила закон
фото: dw.com

Держдума РФ ухвалила поправки про позбавлення набутого громадянства Росії

Депутати Держдуми продовжують вдосконалювати російське законодавство на користь російського диктатора Володимира Путіна та прихильників війни. Як повідомляють росЗМІ,  Держдума РФ ухвалила поправки про позбавлення набутого громадянства Росії за заклики до екстремізму та дискредитацію ЗС РФ.

Прийняттю поправок передував цікавий спіч спікера В'ячеслава Володіна, який раптом згадав, що парламент – це місце для дискусій і заявив, що законотворці мають бути переконливими під час своїх виступів.

«Колеги, ось не треба президентом прикриватися. Якщо виступ переконливий – і питань не буде. Не треба. За себе відповідайте. Розумієте, про що йдеться? Від цього гірше зрозуміло лише кому. Ну навіщо? Що ви так дивитеся? І ваші колеги так реагують. Ми знаходимося у конкурентному полі. Сильні, ефективні – опора для президента, тягар, дискредитуємо – нічого робити поруч із президентом. І так треба, щоби до себе кожен співвідносив. А все інше... Розсудить життя», - заявив Володін.

Також депутати Держдуми Росії схвалили у третьому читанні поправки, що передбачають довічне позбавлення волі за державну зраду. До цього максимальне покарання становило до 20 років колонії.

Раніше повідомлялося, що депутати Держдуми вкотре просять повернути смертну кару в Росії.

Теги: війна закон росія парламент громадянство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фото з фб-сторінки біосферного заповідника Асканія-Нова
Заповідник «Асканія-Нова» рік проіснував в окупації як українська установа. Як це вдалося
2 квiтня, 10:33
Ллойд Остін
Візит Сі Цзіньпіна в Москву є тривожним сигналом про підтримку Росії – Пентагон
24 березня, 03:04
Триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть бути під завалами
Загинув водій швидкої, поранена дитина: прокурори Київщини фіксують наслідки атаки
22 березня, 09:23
Перший захід запланований на квітень
Уряд Німеччини запускає Платформу з відновлення України
27 березня, 15:51
Окупанти атакували Оріхів авіацією: є поранені (відео)
Окупанти атакували Оріхів авіацією: є поранені (відео)
31 березня, 16:02
Російська армія обстріляла медзаклад у Херсоні
Росіяни вдарили по лікарні Херсона, де перебувало 200 пацієнтів (відео)
3 квiтня, 17:07
При цьому у Білому домі підкреслили, що цим секретним документам «немає місця у відкритому доступі»
Витік секретних документів про український контрнаступ. Коментар Білого дому (відео)
11 квiтня, 02:45
Українські захисники знищили щонайменше 6 472 одиниць ворожої техніки
Цифри вражають: аналітики Oryx підрахували втрати техніки РФ в Україні
9 квiтня, 04:27
Основною причиною неявки росіян до військкоматів є проживання не за місцем реєстрації
У Москві військкомати шукають призовників через системи відеоспостереження
Сьогодні, 04:24

Політика

Чому Путін їздив на фронт без Герасимова та Шойгу? Кремль заявив про велику спокусу
Чому Путін їздив на фронт без Герасимова та Шойгу? Кремль заявив про велику спокусу
Російське громадянство можуть відбирати за критику Путіна: Держдума ухвалила закон
Російське громадянство можуть відбирати за критику Путіна: Держдума ухвалила закон
Польща зводить електронний бар'єр на кордоні з Росією
Польща зводить електронний бар'єр на кордоні з Росією
«Безсмертний полк» помер. Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна
«Безсмертний полк» помер. Росія скасувала улюблену пропагандистську акцію Путіна
Коли Путін приїхав на фронт? Кремль проколовся на черговій брехні (відео)
Коли Путін приїхав на фронт? Кремль проколовся на черговій брехні (відео)
Єгипет відмовився допомагати Путіну і почав виробляти боєприпаси для України
Єгипет відмовився допомагати Путіну і почав виробляти боєприпаси для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
39K
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
16K
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
11K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
11K
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6475
Впливове німецьке видання назвало простий спосіб зупинити війну в Україні: Кремль у шоці

Новини

«До Москви і далі»: розвідка зізналася, куди дістаються українські дрони
Сьогодні, 07:59
ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Вчора, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
16 квiтня, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
16 квiтня, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
16 квiтня, 06:49

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту