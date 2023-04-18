Російське громадянство можуть відбирати за критику Путіна: Держдума ухвалила закон

Держдума РФ ухвалила поправки про позбавлення набутого громадянства Росії

Депутати Держдуми продовжують вдосконалювати російське законодавство на користь російського диктатора Володимира Путіна та прихильників війни. Як повідомляють росЗМІ, Держдума РФ ухвалила поправки про позбавлення набутого громадянства Росії за заклики до екстремізму та дискредитацію ЗС РФ.

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Прийняттю поправок передував цікавий спіч спікера В'ячеслава Володіна, який раптом згадав, що парламент – це місце для дискусій і заявив, що законотворці мають бути переконливими під час своїх виступів.

«Колеги, ось не треба президентом прикриватися. Якщо виступ переконливий – і питань не буде. Не треба. За себе відповідайте. Розумієте, про що йдеться? Від цього гірше зрозуміло лише кому. Ну навіщо? Що ви так дивитеся? І ваші колеги так реагують. Ми знаходимося у конкурентному полі. Сильні, ефективні – опора для президента, тягар, дискредитуємо – нічого робити поруч із президентом. І так треба, щоби до себе кожен співвідносив. А все інше... Розсудить життя», - заявив Володін.

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Також депутати Держдуми Росії схвалили у третьому читанні поправки, що передбачають довічне позбавлення волі за державну зраду. До цього максимальне покарання становило до 20 років колонії.

Раніше повідомлялося, що депутати Держдуми вкотре просять повернути смертну кару в Росії.