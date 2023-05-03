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Захмарні статки та корупція. ДБР взялося за одеського воєнкома

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Захмарні статки та корупція. ДБР взялося за одеського воєнкома
Військком Євген Борисов, ймовірно, продавав «білі квитки», на чому заробив десятки мільйонів
фото з відкритих джерел

ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних статків родини посадовця

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що за винагороду посадовець давав вказівку підлеглим не призивати тих чи інших осіб.

«Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування наразі відсторонений від виконання своїх службових повноважень. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб», – йдеться в повідомленні.

Крім того ДБР перевіряє інформацію у ЗМІ щодо невідповідних статків родини посадовця.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом зловживання посадовцем службовим становищем в умовах воєнного та незаконного збагачення (ч. 5 ст. 426-1, 368-5 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, військовий комісар Одеської області Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми. Борисов буцімто для своєї матері-пенсіонерки придбав віллу в Марбельї (Іспанія) за майже €4 млн. Також військком придбав там офіс вартістю до €2 млн й оформив документи на дружину. 

30 квітня Оперативне командування «Південь» відреагувало на розслідування статків одеського воєнкома. Доки триває розслідування, воєнкома відсторонили від виконання службових обов’язків та призначили дві перевірки - профільну та службову.

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Теги: Одеса війна військомат ДБР

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