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У бою загинув артист балету Одеської опери Ростислав Янчишен

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У бою загинув артист балету Одеської опери Ростислав Янчишен
Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, артист добровільно вступив до лав Збройних Сил України
фото: Одеська опера

Артист працював в Одеській опері понад 10 років

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен. Герою був 31 рік. Про це повідомила пресслужба Одеської опери.

«Війна забирає найкращих… Колектив Одеської Опери сколихнула жахлива звістка – під час виконання бойового завдання, захищаючи українське майбуття, на фронті загинув артист балету театру Ростислав Янчишен», – йдеться в повідомленні.

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Ростислав працював в Одеській опері більш як 10 років. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, артист добровільно вступив до лав Збройних Сил України. «Однією з  яскравих партій Ростислава була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті «Тримай». За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це… Завжди будемо зберігати пам’ять про нашого Ростіка!», – йдеться у заяві Одеської опери.

Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький. Нагадаємо, у вересня у бою загинув соліст Національної опери України, заслужений артист України тапедагог Олександр Шаповал. Йому було лише 47 років. 

Теги: війна артист Олександр Шаповал смерть Одеса

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