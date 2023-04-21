У бою загинув артист балету Одеської опери Ростислав Янчишен

Артист працював в Одеській опері понад 10 років

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен. Герою був 31 рік. Про це повідомила пресслужба Одеської опери.

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«Війна забирає найкращих… Колектив Одеської Опери сколихнула жахлива звістка – під час виконання бойового завдання, захищаючи українське майбуття, на фронті загинув артист балету театру Ростислав Янчишен», – йдеться в повідомленні.

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Ростислав працював в Одеській опері більш як 10 років. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, артист добровільно вступив до лав Збройних Сил України. «Однією з яскравих партій Ростислава була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті «Тримай». За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це… Завжди будемо зберігати пам’ять про нашого Ростіка!», – йдеться у заяві Одеської опери.

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Раніше повідомлялося, що у боях за Україну загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький. Нагадаємо, у вересня у бою загинув соліст Національної опери України, заслужений артист України тапедагог Олександр Шаповал. Йому було лише 47 років.