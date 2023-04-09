Темпи російських наступів знизилися по всій лінії фронту – ISW

Окупанти спрямовують поточні атаки на відволікання та розосередження українських сил, щоб завадити початку контрнаступу

Російські загарбники ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики зазначили, що загарбники зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку контрнаступу.

ISW наводить заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка від 8 квітня про те, що росіяни ніде серйозно не просуваються. До того ж темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одних ділянках дещо знизилися, а на інших – зовсім зупинилися.

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Офіцер зауважив, що наступ РФ на Авдіївку «захлинувся», і повідомив, що ворог досі не контролює Мар’їнку, хоча й перетворив місто на руїни.

Судячи зі звіту, один із російських мілблогерів стверджував, що темп наступальних операцій уздовж усієї лінії фронту Авдіївка–Донецьк знизився за останню добу, і вказав, що війська РФ намагаються просунутися будь-де.

Експерти зауважили, що окупанти, щоб компенсувати ключові недоліки в бойовій спроможності, значною мірою покладаються на артилерію.

мапа боїв: ISW

Ключові висновки ISW: