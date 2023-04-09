Темпи російських наступів знизилися по всій лінії фронту – ISW
Окупанти спрямовують поточні атаки на відволікання та розосередження українських сил, щоб завадити початку контрнаступу
Російські загарбники ведуть бої по всій лінії фронту, але їхній наступальний потенціал продовжує знижуватись. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що загарбники зосереджують свої поточні атаки на відволіканні та розосередженні українських сил, щоб завадити початку контрнаступу.
ISW наводить заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка від 8 квітня про те, що росіяни ніде серйозно не просуваються. До того ж темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одних ділянках дещо знизилися, а на інших – зовсім зупинилися.
Офіцер зауважив, що наступ РФ на Авдіївку «захлинувся», і повідомив, що ворог досі не контролює Мар’їнку, хоча й перетворив місто на руїни.
Судячи зі звіту, один із російських мілблогерів стверджував, що темп наступальних операцій уздовж усієї лінії фронту Авдіївка–Донецьк знизився за останню добу, і вказав, що війська РФ намагаються просунутися будь-де.
Експерти зауважили, що окупанти, щоб компенсувати ключові недоліки в бойовій спроможності, значною мірою покладаються на артилерію.
Ключові висновки ISW:
- Українські та російські джерела обговорювали зниження темпів російських наступальних операцій уздовж усього фронту 8 квітня, підтверджуючи оцінку ISW про те, що загальний російський наступ наближається до кульмінації.
- Динаміка застосування артилерії на полі бою в Україні свідчить про те, що російські війська застосовують артилерію, щоб компенсувати втрачений наступний потенціал.
- Російський військовий злочинець Ігор Гіркін розпочав нову спробу захистити вплив російської провоєнної спільноти в Кремлі.
- «Клуб сердитих патріотів» розкриває кілька ключових наслідків щодо динаміки Кремля та явної небезпеки для режиму Путіна.
- Гіркін може просувати політичні цілі неназваних фігур у російських владних структурах, можливо, у Федеральній службі безпеки.
- Російські імперіалісти захопили похорон мілблогера та пропагандиста Максима Фоміна (відомого як Владлен Татарський), щоб просувати провоєнні наративи.
- Російська ракетна кампанія з деградації єдиної енергетичної інфраструктури України остаточно провалилася, і РФ, схоже, відмовилася від цих зусиль.
- Кремль, імовірно, посилює покарання за злочини, пов'язані з тероризмом, у межах дедалі більших зусиль зі сприяння самоцензурі та створення правових умов для посилення внутрішніх репресій.
- Міноборони РФ може створювати умови для атаки під фальшивим прапором у Сумській області.
- Російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове–Кремінна.
- Напруга між ПВК «Вагнер» та звичайними російськими військами посилюється.
- Російські джерела продовжували спекулювати запланованим українським контрнаступом на півдні України, включно з гіпотезами про можливість висадки українського десанту через Каховське водосховище.
- Федеральна антимонопольна служба РФ 6 квітня запропонувала реформу дерегуляції оборонно-промислової бази, яка може прискорити оборонне виробництво, але, швидше за все, сприятиме корупції та розкраданню.
- Українські чиновники повідомили, що 31 дитина повернулася в Україну після депортації до Росії.
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