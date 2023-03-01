Столтенберг прокоментував можливість повернення Криму силою

У НАТО зазначили, що війна має закінчитися за столом переговорів, а потім українці повинні будуть вирішити, які умови переговорів для них прийнятні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість силового повернення Україною Криму й зазначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови. Про це він сказав у інтерв'ю LRT.

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Журналістка підкреслила, що Альянс та особисто Столтенберг неодноразово наголошували на необхідності повернення України до міжнародно визнаних кордонів. Вона уточнила, чи означає це, що Україна має повернути Крим силою.

Генсек відповів, що, зрештою, війна має закінчитися за столом переговорів, а потім українці повинні будуть вирішити, які умови переговорів для них прийнятні.

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«Наше завдання – підтримати Україну, тому що ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб домогтися цього – надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї прийнятні», – сказав Столтенберг.

Раніше Столтенберг розповів про масштаб нового наступу росіян.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що битви за Крим, ймовірно, не буде.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі в річницю повномасштабного вторгнення Росії партизани встановили український прапор. Також на радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.