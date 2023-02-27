Битви не буде: Гуменюк розповіла, як ЗСУ звільнятимуть Крим

Наталія Гуменюк: «Битва залишиться за Донеччиною та Луганщиною, а Крим пройде по іншому сценарію»

Росія не віддасть Крим так легко, як можна було б розраховувати, але навряд чи за півострів будуть запеклі бої. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

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«Я не думаю, що так легко віддадуть Крим, як ми могли б розраховувати. Але те, що таких запеклих боїв не буде – це більш вірогідно. Скоріш за все, битва залишиться за Донеччиною та Луганщиною, а Крим пройде по іншому сценарію», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі в річницю повномасштабного вторгнення Росії партизани встановили український прапор. Також на радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.