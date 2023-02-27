Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Битви не буде: Гуменюк розповіла, як ЗСУ звільнятимуть Крим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Битви не буде: Гуменюк розповіла, як ЗСУ звільнятимуть Крим

Наталія Гуменюк: «Битва залишиться за Донеччиною та Луганщиною, а Крим пройде по іншому сценарію»

Росія не віддасть Крим так легко, як можна було б розраховувати, але навряд чи за півострів будуть запеклі бої. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

«Я не думаю, що так легко віддадуть Крим, як ми могли б розраховувати. Але те, що таких запеклих боїв не буде – це більш вірогідно. Скоріш за все, битва залишиться за Донеччиною та Луганщиною, а Крим пройде по іншому сценарію», – зазначила Гуменюк.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі в річницю повномасштабного вторгнення Росії партизани встановили український прапор. Також на радіо «Супутник у Криму» та радіостанції «Віра» в тимчасово окупованому Криму замість редакційних програм пролунало звернення очільника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. 

Читайте також:

Теги: Крим Міноборони радіо прапор деокупація партизани

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників ворожої агентури
В Одесі СБУ затримала помічника підсанкційного депутата з Криму
Сьогодні, 10:31
Цього дня 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України
Зеленський у День спротиву окупації Криму: «Повернемо наш прапор у кожен куточок України»
Вчора, 14:19
Держдеп США зробив заяву щодо Криму
Держдеп США зробив заяву щодо Криму
Вчора, 20:45

Події в Україні

Чи вплине на атаки по Україні пошкодження літака А-50: роз’яснення Повітряних сил
Чи вплине на атаки по Україні пошкодження літака А-50: роз’яснення Повітряних сил
Росія змінює тактику ракетних обстрілів – розвідка
Росія змінює тактику ракетних обстрілів – розвідка
Чи можлива висадка російського десанту в Придністров’ї: роз’яснення «Півдня»
Чи можлива висадка російського десанту в Придністров’ї: роз’яснення «Півдня»
«Щось намічається». Очільник Миколаївщини закликав українців не ігнорувати сьогодні тривогу
«Щось намічається». Очільник Миколаївщини закликав українців не ігнорувати сьогодні тривогу
Правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона (фото)
Правоохоронці затримали очільників катівні, яка діяла під час окупації Херсона (фото)
Окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа
Окупованому селищу на Луганщині загрожує екологічна катастрофа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
19K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
13K
Тривалої та виснажливої війни не буде
12K
В Україні лунала масштабна повітряна тривога
12K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною
11K
27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Сьогодні, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту