Деокупація Криму: Данілов анонсував нову стратегію

Секретар РНБО: «Стратегія деокупації Криму – час нової редакції»

Україна змінить стратегію майбутньої деокупації Криму від російських загарбників. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.

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«Стратегія деокупації Криму – час нової редакції. Черговість засобів деокупації – політико-дипломатичних, військових, економічних тощо – вимагає зміни пріоритетів».

При цьому секретар РНБО не вказав, у чому полягатиме суть цих змін.

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Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість силового повернення Україною Криму й зазначив, що війна повинна закінчитися за столом переговорів, за яким Україна сама ухвалить рішення про прийнятні для неї умови. Тим часом, за повідомленням Генштабу, військовослужбовці РФ вивозять свої родини з Криму.