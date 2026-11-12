Українська система РЕБ переносить GPS українців до Перу

Система РЕБ спочатку просто глушила сигнали, однак згодом розробники вдосконалили її та навчили підміняти GPS-координати

В Україні через роботу системи радіоелектронної боротьби «Ліма» GPS-навігатори масово визначають місцезнаходження користувачів у столиці Перу – Лімі. Це відбувається через електромагнітні перешкоди, які система створює для дезорієнтації російських ракет і безпілотників. Водночас вони впливають і на цивільні пристрої: смартфони, автомобільні навігатори та GPS-годинники. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Через такі збої українці можуть опинитися на картах за тисячі кілометрів від свого реального місцезнаходження. Наприклад, застосунки для замовлення таксі прокладають маршрути через Південну Америку, фітнес-годинники фіксують пробіжки в Перу, а сервіси знайомств показують користувачам людей, які нібито перебувають у Лімі. Іноді навігатори визначають місцезнаходження в Білорусі або навіть Демократичній Республіці Конго.

Проблеми з GPS в Україні виникли ще кілька років тому, коли військові почали активно застосовувати засоби радіоелектронної боротьби проти безпілотників. Однак ситуація загострилася в серпні, коли Росія збільшила кількість денних повітряних атак. Відтоді перебої з навігацією стали звичним явищем для багатьох українців.

Система «Ліма» розроблена українською компанією Cascade Systems за участю військового підрозділу «Нічна варта». Роботу над нею розпочали майже чотири роки тому. Її антени створюють електромагнітні перешкоди, які порушують роботу навігаційних систем російських ракет і дронів, змушуючи їх отримувати неправдиві координати та відхилятися від заданого маршруту.

Спочатку система просто глушила сигнали, однак згодом розробники вдосконалили її та навчили підміняти GPS-координати. Замість випадкових помилок пристрої почали показувати конкретну точку на карті – Ліму. Саме тому система отримала таку назву. У 2024 році її інтегрували до ширшої української мережі РЕБ, а в серпні 2025-го в Києві розгорнули вдосконалену версію Lima Quant. Потужні антени навколо столиці формують своєрідний купол електромагнітних перешкод.

За словами представників Cascade Systems, лише за перші три місяці цього року система допомогла відхилити від курсу понад 30 крилатих ракет і 10 тис. безпілотників. Командир підрозділу «Нічна варта» з позивним «Алхімік» також стверджує, що з 62 російських балістичних ракет «Кинджал», запущених у райони дії Lima Quant, 33 вибухнули в повітрі, а решта не досягли своїх цілей.

Військовий розповів і про випадок протидії двом російським ракетам «Орешник», які 24 травня запустили в напрямку Київської області. За його словами, завдяки використанню Lima Quant одна ракета влучила в гаражі далеко від військових об'єктів, а інша розпалася та впала на окупованій території.

Водночас незалежно перевірити наведені військовими та розробниками показники ефективності системи неможливо. У звітах Повітряних сил України за відповідний період справді згадувалися ракети, які не досягли своїх цілей.

Попри незручності для цивільного населення, військові вважають переваги «Ліми» значно вагомішими за побічні наслідки. Особливо з огляду на дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних для захисту українського неба.

Через постійні збої українцям доводиться шукати альтернативи GPS: користуватися паперовими картами, завантажувати офлайн-навігацію та запам'ятовувати маршрути. Тим часом назва системи вже стала частиною повсякденного життя – українці жартома називають «Лімою» водіїв таксі та доставки, які також стикаються з проблемами навігації.

Навіть сучасні автомобілі не завжди можуть правильно реагувати на такі збої. Зокрема, через неправильні GPS-дані один із BMW повідомив водієві про необхідність заміни масла, оскільки система вирішила, що автомобіль проїхав близько 10 тис. км. від Перу.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 10 листопада, відбиваючи повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 135 ворожих безпілотників зі 162 ударних БпЛА, запущених російською армією по Україні.