Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Українська система РЕБ переносить GPS українців до Перу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Українська система РЕБ переносить GPS українців до Перу
Водіям складно користуватися GPS під час тривог
фото: The New York Times

Система РЕБ спочатку просто глушила сигнали, однак згодом розробники вдосконалили її та навчили підміняти GPS-координати

В Україні через роботу системи радіоелектронної боротьби «Ліма» GPS-навігатори масово визначають місцезнаходження користувачів у столиці Перу –  Лімі. Це відбувається через електромагнітні перешкоди, які система створює для дезорієнтації російських ракет і безпілотників. Водночас вони впливають і на цивільні пристрої: смартфони, автомобільні навігатори та GPS-годинники. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Через такі збої українці можуть опинитися на картах за тисячі кілометрів від свого реального місцезнаходження. Наприклад, застосунки для замовлення таксі прокладають маршрути через Південну Америку, фітнес-годинники фіксують пробіжки в Перу, а сервіси знайомств показують користувачам людей, які нібито перебувають у Лімі. Іноді навігатори визначають місцезнаходження в Білорусі або навіть Демократичній Республіці Конго.

Проблеми з GPS в Україні виникли ще кілька років тому, коли військові почали активно застосовувати засоби радіоелектронної боротьби проти безпілотників. Однак ситуація загострилася в серпні, коли Росія збільшила кількість денних повітряних атак. Відтоді перебої з навігацією стали звичним явищем для багатьох українців. 

Система «Ліма» розроблена українською компанією Cascade Systems за участю військового підрозділу «Нічна варта». Роботу над нею розпочали майже чотири роки тому. Її антени створюють електромагнітні перешкоди, які порушують роботу навігаційних систем російських ракет і дронів, змушуючи їх отримувати неправдиві координати та відхилятися від заданого маршруту.

Спочатку система просто глушила сигнали, однак згодом розробники вдосконалили її та навчили підміняти GPS-координати. Замість випадкових помилок пристрої почали показувати конкретну точку на карті – Ліму. Саме тому система отримала таку назву. У 2024 році її інтегрували до ширшої української мережі РЕБ, а в серпні 2025-го в Києві розгорнули вдосконалену версію Lima Quant. Потужні антени навколо столиці формують своєрідний купол електромагнітних перешкод.

За словами представників Cascade Systems, лише за перші три місяці цього року система допомогла відхилити від курсу понад 30 крилатих ракет і 10 тис. безпілотників. Командир підрозділу «Нічна варта» з позивним «Алхімік» також стверджує, що з 62 російських балістичних ракет «Кинджал», запущених у райони дії Lima Quant, 33 вибухнули в повітрі, а решта не досягли своїх цілей.

Військовий розповів і про випадок протидії двом російським ракетам «Орешник», які 24 травня запустили в напрямку Київської області. За його словами, завдяки використанню Lima Quant одна ракета влучила в гаражі далеко від військових об'єктів, а інша розпалася та впала на окупованій території.

Водночас незалежно перевірити наведені військовими та розробниками показники ефективності системи неможливо. У звітах Повітряних сил України за відповідний період справді згадувалися ракети, які не досягли своїх цілей.

Попри незручності для цивільного населення, військові вважають переваги «Ліми» значно вагомішими за побічні наслідки. Особливо з огляду на дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot, необхідних для захисту українського неба.

Через постійні збої українцям доводиться шукати альтернативи GPS: користуватися паперовими картами, завантажувати офлайн-навігацію та запам'ятовувати маршрути. Тим часом назва системи вже стала частиною повсякденного життя – українці жартома називають «Лімою» водіїв таксі та доставки, які також стикаються з проблемами навігації.

Навіть сучасні автомобілі не завжди можуть правильно реагувати на такі збої. Зокрема, через неправильні GPS-дані один із BMW повідомив водієві про необхідність заміни масла, оскільки система вирішила, що автомобіль проїхав близько 10 тис. км. від Перу.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 10 листопада, відбиваючи повітряний напад, авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 135 ворожих безпілотників зі 162 ударних БпЛА, запущених російською армією по Україні.

Теги: Україна війна технології

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один з посадовців ФСБ буде присутній на переговорах, а інший включений до експертної групи
Росія відправила на переговори в Абу-Дабі двох керівників ФСБ, які готували вторгнення в Україну
10 листопада, 08:01
Ердоган обговорив із Трампом завершення війни в Україні
Ердоган звернувся до Трампа щодо війни в Україні
8 листопада, 13:11
Президент США Дональд Трамп
Трамп програв обидві палати. Що далі?
4 листопада, 12:39
Лубінець розповів, що така поведінка не означає зміни особистого ставлення до Росії
Лубінець пояснив, чому потискав руку російській омбудсменці та що насправді думає про РФ
2 листопада, 15:34
Наслідки російської атаки на Чернігів
Удар по центру Чернігова: загинули дві 15-річні дівчини, серед постраждалих є діти
29 жовтня, 12:36
Курка з надрукованим протезом лапи
Школяр із Житомирщини створив протез для курки
20 жовтня, 04:15
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 жовтня, 00:00
Під час виявлення безпілотника з вибухівкою в аеропорту Лейпцига в серпні
Загроза з боку Росії для Німеччини: наскільки вона серйозна?
19 жовтня, 19:00
Запропоновані гарантії могли виходити за межі попередніх обіцянок Трампа залучити американську авіацію
США запропонували Україні посилені гарантії безпеки – The Telegraph
14 жовтня, 11:52

Події в Україні

Росія атакувала Україну, удар по лікарні у Газі: головне за ніч 12 листопада
Росія атакувала Україну, удар по лікарні у Газі: головне за ніч 12 листопада
Українська система РЕБ переносить GPS українців до Перу
Українська система РЕБ переносить GPS українців до Перу
Bloomberg: У російській армії на війні з Україною загинуло понад 11 тис. іноземців
Bloomberg: У російській армії на війні з Україною загинуло понад 11 тис. іноземців
Росія атакувала енергетичні об'єкти на Черкащині: виникли перебої зі світлом
Росія атакувала енергетичні об'єкти на Черкащині: виникли перебої зі світлом
149 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 листопада 2026
149 боїв за добу: лінія фронту станом на 11 листопада 2026
Другий день переговорів в Абу-Дабі та візит Зеленського до Ірландії. Головне за день 11 листопада 2026 року
Другий день переговорів в Абу-Дабі та візит Зеленського до Ірландії. Головне за день 11 листопада 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
100K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
88K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
78K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10
Буде всього три предмети? Ініціатива нардепки щодо НМТ-2027 викликала бурхливу реакцію в мережі
Вчора, 13:24
Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Вчора, 12:58

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua