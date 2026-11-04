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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Трамп програв обидві палати. Що далі?

glavcom.ua
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Президент США Дональд Трамп
фото: Getty Images

Поразка республіканців загострює боротьбу всередині партії та звужує політичні можливості Трампа

Тепер головна інтрига найближчих днів чи наважиться Трамп на продовження воєнної операції в Ірані і на скільки збільшить тиск на Україну в найближчі тижні

1. Поразка республіканців може дати старт в великій дискусії  всередині партії щодо майбутнього. І головна битва – це битва між MAGA та старою партією. Від результатів цієї битви залежить не лише кандидатура наступного президента, але, в кардинальному варіанті, навіть можливість голосування частини республіканців за імпічмент самому Трампу.

2. Конгрес проведе своє перше засідання в оновленому складі 3 січня. Трампу зараз вкрай потрібна якась перемога, щоб вийти на це перше засідання з сильними козирями. Справа в тому, що новий конгрес, після обрання нового спікера, відразу приступить до формування слідчих комісій, які будуть готувати фундамент для імпічменту. І Трампу потрібно мати можливість інформаційно перебивати цю тему. А, в ідеалі, спробувати перейти в наступ.

3. Зараз на столі у Трампа є три опції. Зразу скажу, що всі три сумнівні. Перша – швидка переможна війна в Ірані. Друга – змусити Україну до миру. Третя – захопити Кубу. Я вважаю, всі три цілі майже нереалістичними, але виходячи з логіки Трампа він може почати рухатися в цих напрямках. Тому, нам потрібно готуватися до посилення тиску.

4. На цьому фоні, з великою долею імовірності, можна припустити, що РФ почне згортати, так званий, трек Дмітрієва, розуміючи, що можливості Трампа стають більш обмеженими. А відтак, розраховувати на те, що Трамп примусить Європу зняти санкції, поки не доводиться. Саме тому, схоже, європейцям варто готуватися до посилення гібридних атак по всьому ЄС.

5. Щодо наших переговорів, то вони не мають шансів на успіх (Мідінський , як головний переговорник – це вже діагноз). Переговорне вікно можливостей закрилося ще місяць тому. Зараз - це лише імітація.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції війна партії імпічмент Дональд Трамп вибори у США

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