США запропонували Україні посилені гарантії безпеки – The Telegraph

Представники Дональна Трампа обговорили з українською делегацією та європейськими союзниками захист від нового нападу Росії в межах переглянутого мирного плану

США дали зрозуміти, що готові посилити гарантії безпеки для України, аби запобігти можливому повторному нападу Росії. Про це американські переговорники Стів Віткофф і Джаред Кушнер повідомили під час зустрічі з представниками України та її європейських союзників у Флориді в п’ятницю. Про це пише «Главком» із посиланням на дані британського видання The Telegraph.

За інформацією джерел видання, знайомих зі змістом переговорів, посилені гарантії безпеки розглядаються в межах переглянутого мирного плану президента США Дональда Трампа. Йдеться про механізми, які мають стримати Росію від нового нападу після можливого завершення війни.

За даними журналістів, переговори тривали близько шести годин і мали допомогти знайти компроміс щодо територій, які перебувають під російською окупацією. У зустрічі також брали участь представники європейських союзників України, зокрема радник з національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауелл.

Однак домовленості не досягли. За інформацією джерел видання, ситуацію змінила заява Трампа про угоду з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизельного пального до США та послаблення санкційних обмежень для російського пального.

Керівник апарату президентки Єврокомісії Бйорн Зайберт, який був присутній на зустрічі у Флориді, пізніше повідомив представникам країн ЄС, що оголошення про дизельну угоду стало несподіванкою для учасників переговорів. За словами джерел видання, американська сторона пояснювала закупівлю пального спробою схилити Путіна до переговорів і продемонструвати економічні вигоди від припинення бойових дій.

Запропоновані гарантії, за інформацією журналістів, могли виходити за межі попередніх обіцянок Трампа залучити американську авіацію для патрулювання неба над Україною та надавати супутникові розвідувальні дані, щоб стримувати нове російське вторгнення.

Водночас конкретні параметри посилених гарантій залишалися нечіткими. За словами джерел, українська делегація загалом позитивно сприйняла пропозицію, однак українські та європейські представники побоювалися, що вона може бути пов’язана з вимогою Києва поступитися територіями.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський 13 жовтня повідомив, що українська сторона передала представникам США пропозиції щодо проведення нових переговорів.