20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 20 жовтня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

20 жовтня у світі відзначають Міжнародний день авіадиспетчера, Всесвітній день боротьби з остеопорозом та Міжнародний день кухаря. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого великомученика Артемія.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 жовтня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день кухаря (День кухаря та кулінара)

20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Професійне свято, яке відзначають кухарі та працівники харчової промисловості у всьому світі. Цей день є нагодою відзначити важливість їхньої праці у створенні кулінарних шедеврів та забезпеченні харчування.

Міжнародний день авіадиспетчера

20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це професійне свято, яке відзначається щороку 20 жовтня. Дата була обрана на честь заснування Міжнародної федерації асоціацій авіаційних диспетчерів (IFATCA) у 1961 році. День присвячений визнанню важливої ролі авіадиспетчерів, які забезпечують безпеку та ефективність повітряного руху у всьому світі.

Всесвітній день боротьби з остеопорозом

20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Цей день запроваджено, щоб привернути увагу до профілактики, діагностики та лікування остеопорозу – захворювання, яке призводить до крихкості кісток та підвищує ризик переломів. Головна мета – підвищити обізнаність про цю хворобу та мотивувати людей піклуватися про здоров'я своїх кісток.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого великомученика Артемія Антіохійського

20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

20 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Артемія, який жив у IV столітті.

За переказами, Артемій був видатним воєначальником Римської імперії, займав високу посаду дуки (намісника) Єгипту та був сподвижником імператора Костянтина Великого. Він був щирим християнином. Під час правління імператора Юліана Відступника, який відновив язичництво, Артемій виступив проти гонінь на християн. За свою віру він був схоплений, підданий жорстоким тортурам і згодом страчений. Святий Артемій прийняв мученицьку смерть у 362 році в Антіохії. Його мощі були пізніше перенесені до Константинополя.

Народні вірування та прикмети

У народі день Артемія часто асоціювали з приходом перших морозів і уважно спостерігали за природою:

  • Якщо в день Артемія на деревах видно іній – чекайте на теплу зиму.
  • Вітер дме зі сходу – до швидкого похолодання та ранньої, холодної зими.
  • Якщо день сонячний і безхмарний, то тепло протримається ще досить довго.
  • Якщо випав перший сніг, але він тане, то зима настане нескоро.

Історичні події

  • 1803 рік – Сенат США ратифіковує покупку штату Луїзіана;
  • 1818 рік – Велика Британія та Сполучені Штати Америки встановлюють межу по 49-ій паралелі між Канадою і США;
  • 1865 рік – місцем розташування уряду Канади затверджують Оттаву;
  • 1868 рік – в Києві створюють перший в Україні приватний комерційний банк;
  • 1911 рік – норвезький полярний дослідник Руаль Амундсен з чотирма товаришами вирушає до Південного полюсу Землі з Китової бухти у східній частині моря Росса;
  • 1916 рік – у Севастополі вибухає лінкор «Імператриця Марія», сотні загиблих;
  • 1918 рік – польські делегати Львівської міської ради проголошують про приєднання Львова до Польщі;
  • 1944 рік – відбувається перший бойовий виліт японських камікадзе;
  • 1945 рік – внаслідок всенародного плебісциту Монгольська Народна Республіка підтверджує намір залишатись незалежною державою;
  • 1945 рік – вперше жінкам Французької республіки надають виборче право;
  • 1947 рік – комісія з розслідування антиамериканської діяяьності починає слухання щодо проникнення комуністів до Голлівуду;
  • 1953 рік – в США виходить в світ антиутопія Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом»;
  • 1959 рік – Степана Бандеру ховають на мюнхенському цвинтарі Вальдфрідгоф;
  • 1968 рік – на Олімпійських іграх в Мехіко перемогу в стрибках у висоту з результатом 2 метри 24 сантиметри здобув американець Річард Фосбері, котрий продемонстрував новий спосіб подолання висоти – спиною до планки;
  • 1993 рік – Парламент Естонії приймає заяву, в якій засудив комуністичну політику геноциду в Україні;
  • 1999 рік – знаходять замороженого мамута.

Іменини

День ангела святкують: Артем, Герман, Олександр, Павло, Сергій.

