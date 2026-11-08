Ердоган звернувся до Трампа щодо війни в Україні

Турецький президент наголосив на необхідності активізувати контакти з Києвом і Москвою

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом заявив про необхідність посилити дипломатичну взаємодію з Україною та Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на канцелярію президента Туреччини.

Під час розмови лідери обговорили двосторонні відносини між Анкарою та Вашингтоном, а також актуальні регіональні й міжнародні питання. Окрему увагу президенти приділили російсько-українській війні. Ердоган висловив сподівання, що активізація дипломатичних зусиль, спрямованих на її припинення, принесе позитивні результати.

Турецький лідер наголосив, що Анкара й надалі братиме участь у мирних ініціативах. Водночас він підкреслив важливість розширення контактів як з Україною, так і з Росією.

Ще однією темою переговорів стала напруженість у відносинах між США та Іраном. Ердоган заявив, що протистояння необхідно припинити, а суперечності між країнами слід врегулювати дипломатичним шляхом. Він запевнив, що Туреччина продовжить докладати зусиль для досягнення миру.

Крім того, президент Туреччини висловив переконання, що співпраця Анкари та Вашингтона надалі поглиблюватиметься. За його словами, сторони працюватимуть над наданням нового імпульсу двостороннім відносинам.

Наприкінці розмови Ердоган подякував Трампу за підтримку саміту Організації тюркських держав.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп анонсував масштабну угоду щодо України, яка, за його словами, може охопити всю Європу. Американський лідер заявив про це після зустрічі зі спеціальним представником російського диктатора Кирилом Дмитрієвим.

Крім того, на 10 листопада в Абу-Дабі заплановані переговори представників України, США та Росії. Москва посилила склад своєї делегації, залучивши до переговорів високопосадовців Міністерства закордонних справ, Генерального штабу та військової розвідки.

Раніше голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що не очікує значного прориву від майбутнього раунду переговорів в Абу-Дабі. Водночас він назвав певним прогресом сам факт згоди української та російської делегацій зустрітися особисто. Переговори заплановані на 10–11 листопада. Серед можливих тем – енергетичне перемир’я, безпека судноплавства в Чорному морі, гуманітарні питання та обмін полоненими.