Лубінець пояснив, чому потискав руку російській омбудсменці та що насправді думає про РФ

Лубінець розповів, що така поведінка не означає зміни особистого ставлення до Росії

Український омбудсман визнав, що дипломатичне спілкування з представниками Росії може обурювати суспільство

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому підтримує дипломатичне спілкування з російською колегою Яною Лантратовою та потискав їй руку під час зустрічей. За його словами, така поведінка не означає зміни особистого ставлення до Росії, а потрібна для досягнення результатів на користь українців. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

Лубінець визнав, що розуміє обурення людей, які бачать його ввічливе спілкування з представниками країни-агресора. Водночас він наголосив, що його особисті почуття до Росії такі самі, як і в інших українців.

«Я розумію, наскільки важко сприймати, як Лубінець дипломатично спілкується з російською стороною. Але, з іншого боку, не забувайте, що це робиться для громадян України. І особисто я, як і всі ви, відчуваю щодо РФ абсолютно однакові почуття», – зазначив омбудсман.

Він пояснив, що на посаді не може дозволити емоціям визначати його дії, адже це завадить роботі та допомозі українцям.

«Якщо я на цій посаді буду керуватися емоціями, результату ви точно не побачите», – наголосив Лубінець.

За словами уповноваженого, дипломатична ввічливість під час контактів із російською стороною є робочим інструментом, який дає змогу домовлятися про гуманітарні питання, зокрема повернення українців додому.

Варто нагадати, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував появу російської військової техніки в Олешках під час режиму тиші. За його словами, машини з червоними хрестами, які зафіксували на відео, використовували для розмінування, а після завершення робіт вони повернулися туди, звідки прибули.