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Лубінець пояснив, чому потискав руку російській омбудсменці та що насправді думає про РФ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Лубінець пояснив, чому потискав руку російській омбудсменці та що насправді думає про РФ
Лубінець розповів, що така поведінка не означає зміни особистого ставлення до Росії
фото: кадр з відео

Український омбудсман визнав, що дипломатичне спілкування з представниками Росії може обурювати суспільство

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, чому підтримує дипломатичне спілкування з російською колегою Яною Лантратовою та потискав їй руку під час зустрічей. За його словами, така поведінка не означає зміни особистого ставлення до Росії, а потрібна для досягнення результатів на користь українців. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, пише «Главком».

Лубінець визнав, що розуміє обурення людей, які бачать його ввічливе спілкування з представниками країни-агресора. Водночас він наголосив, що його особисті почуття до Росії такі самі, як і в інших українців.

«Я розумію, наскільки важко сприймати, як Лубінець дипломатично спілкується з російською стороною. Але, з іншого боку, не забувайте, що це робиться для громадян України. І особисто я, як і всі ви, відчуваю щодо РФ абсолютно однакові почуття», – зазначив омбудсман.

Він пояснив, що на посаді не може дозволити емоціям визначати його дії, адже це завадить роботі та допомозі українцям.

«Якщо я на цій посаді буду керуватися емоціями, результату ви точно не побачите», – наголосив Лубінець.

За словами уповноваженого, дипломатична ввічливість під час контактів із російською стороною є робочим інструментом, який дає змогу домовлятися про гуманітарні питання, зокрема повернення українців додому.

Варто нагадати, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував появу російської військової техніки в Олешках під час режиму тиші. За його словами, машини з червоними хрестами, які зафіксували на відео, використовували для розмінування, а після завершення робіт вони повернулися туди, звідки прибули.

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Теги: Олешки Дмитро Лубінець переговори перемир'я війна

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