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Росія відправила на переговори в Абу-Дабі двох керівників ФСБ, які готували вторгнення в Україну

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія відправила на переговори в Абу-Дабі двох керівників ФСБ, які готували вторгнення в Україну
Один з посадовців ФСБ буде присутній на переговорах, а інший включений до експертної групи
фото: росЗМІ

Російську делегацію в Абу-Дабі знову очолив помічник Путіна Володимир Мединський, до її складу також увійшли представники МЗС та Генштабу країни-агресора

Росія включила до складу переговорної групи на тристоронніх зустрічах з Україною та США в Об'єднаних Арабських Еміратах двох співробітників Федеральної служби безпеки. Один із них увійшов до основної делегації, інший – до експертної групи. Склад російської делегації на переговорах 9-11 листопада оприлюднили російські медіа, пише «Главком».

Обидва пов'язані з діяльністю російських спецслужб проти України, зокрема зі збором розвідданих напередодні повномасштабного вторгнення та операціями проти українських розвідників.

Дмитро Мінаєв увійшов до експертної групи. Він обіймає посаду першого заступника керівника служби та керівника департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ Росії.

У квітні 2019 року тодішній голова СБУ Василь Грицак публічно назвав Мінаєва організатором убивств контррозвідника СБУ Олександра Хараберюша та офіцера Головного управління розвідки Міноборони Максима Шаповала. За даними української спецслужби, він також був причетний до підготовки замаху на іншого офіцера української розвідки – Кирила Буданова. За версією СБУ, Мінаєв контролював діяльність російської диверсійної групи, яка діяла в Україні

Олексій Комков очолив П'яту службу ФСБ у червні 2024 року, змінивши на цій посаді Сергія Бесєду. Цей підрозділ відповідає за збір розвідувальної інформації про Росію та країни колишнього СРСР, зокрема Україну.

За даними розслідування The Washington Post, російська спецслужба відігравала важливу роль у підготовці Кремля до повномасштабного вторгнення. Її співробітники збирали інформацію про Україну, працювали з агентурними мережами та готували сценарії встановлення підконтрольної Москві влади. Водночас аналітичні оцінки ФСБ переконували керівництво РФ, що українська влада швидко впаде, а опір буде незначним.

Після призначення Комкова саме він очолив підрозділ, який займався цим напрямом роботи. 
До експертної групи російської делегації також увійшли представники Генштабу РФ, МЗС та адміністрації президента Росії. Загалом у списку – 11 осіб.

Нагадаємо, тристоронні переговори за участі України, США та Росії заплановані в Абу-Дабі на 9-11 листопада. Українську делегацію очолює очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умеров. Паралельно Україна планує провести окремі координаційні зустрічі з європейськими партнерами.

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Теги: фсб росія Україна переговори війна

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