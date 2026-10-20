Школяр із Житомирщини створив протез для курки

Учень сільської школи використав 3D-принтер, щоб допомогти птиці

Школяр на ім’я Женя з Житомирської області виготовив протез лапки для курки за допомогою шкільного 3D-принтера. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Жені Яновича в Threads.

Історію розповів український актор і комік Євген Янович. За його словами, Женя навчається у звичайній сільській школі, де інформатику викладає його друг. Учитель знайшов для закладу 3D-принтер, щоб зацікавити дітей навчанням і дати їм змогу випробувати нові технології на практиці.

Одного дня школяр вирішив використати обладнання для незвичайного завдання – надрукувати лапку для курки. Як зазначив автор допису, у селі з тваринами нерідко трапляються різні неприємності. Тепер птиця має протез.

«Це звичайна курка із Житомирської області. Де знаходиться звичайна сільська школа. У якій навчається звичайний сільський хлопчик Женя. На відміну від більшості дітей у класі, йому подобається навчатися. Женя старається», – написав Янович.

Автор не уточнив, у якому саме населеному пункті розташована школа, скільки років учневі та за яких обставин курка втратила лапку. Також у дописі немає подробиць про те, як саме виготовляли протез і чи змінилася рухливість птиці після його встановлення.

скрин: Женя Янович / Threads

Як працює 3D-друк

3D-принтер створює об’ємні предмети за цифровою моделлю, формуючи їх поступово – шар за шаром. Технологію використовують для виготовлення різноманітних деталей, прототипів і виробів нестандартної форми. Для цього потрібно підготувати модель, налаштувати параметри друку та підібрати відповідний матеріал.

Історія школяра показує, як таке обладнання може стати інструментом практичного навчання. Замість суто теоретичних завдань учні отримують можливість перевіряти власні ідеї та створювати реальні предмети.

3D-друк застосовують і в інших сферах. Зокрема, «Главком» раніше писав, як у Львові планували звести школу за допомогою 3D-принтера, а також про виготовлення запчастин для військової техніки за допомогою 3D-друку.