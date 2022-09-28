Українські воїни підпалили техніку окупантів за допомогою склянки (відео)

Збройні сили України продовжують дивувати кмітливістю в боях з російськими загарбниками

Для того, щоб підпалити автівку російських загарбників, українські воїни використали пластикову склянку. Відео з'явилось в «Оперативний ЗСУ».

На ньому помітно, як українські захисники з 60-ї бригади ЗСУ випробували черговий лайфхак. Вони прикріпили до дрона пластикову склянку із запальною сумішшю і скинули її з висоти і поцілили просто в припарковану в лісосмузі ворожу автівку. Склянка впала на передню частину кузова, і суміш зайнялася.

«60 бригада приготувала «запальний коктейль» у пластиковому стаканчику», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, стало відомо про перший факт здачі мобілізованого росіянина у полон. В український полон потрапив мобілізований житель Ростовської області РФ.

Також у мережі з’явилося відео полоненого російського військового, який був призваний до окупаційного війська у Москві 21 вересня. Росіянин потрапив у полон на Харківщині.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

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