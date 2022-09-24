Путін заборонив російським військам відступати з Херсона - NYT

Путін відводить собі ще важливішу роль у війні РФ проти України

Відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити за Дніпро, зберігши техніку та особовий склад

Президент країни-агресорки Володимир Путін останніми тижнями включився у стратегічне планування війни в Україні. Про це пише New York Times, посилаючись на американських чиновників.

За інформацією видання, Путін відхилив прохання військових про відступ із Херсона.

Відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити за Дніпро, зберігши техніку та особовий склад, розмірковує видання. Однак такий відступ став би ще одним принизливим публічним визнанням поразки у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за один місяць, йдеться у статті.

Херсон був першим великим українським містом, захопленим у лютому, і залишається єдиним обласним центром України під контролем Москви.

New York Times пов'язує рішення про часткову мобілізацію в Росії з тим, що Путін зосереджений на перемозі за будь-яку ціну, а російська армія перебуває у сум'ятті.

Джерела New York Times, знайомі із секретними розвідданими, заявили, що Путін відводить собі ще важливішу роль у війні – у тому числі каже військовим, що стратегічні рішення на місцях мають прийматися особисто ним.

Нагадаємо, українські військові вже визволили близько 9 тис. кв. км нашої території від російських окупантів. Тривають стабілізаційні заходи. Звільнено близько 400 населених пунктів.

Додамо, триває 213-та доба героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, намагається відновити втрачені позиції, веде повітряну розвідку.