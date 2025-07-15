Українські хакери атакували російського виробника БпЛА: знайдено слід Китаю

Українські хакери здійснили кібератаку на російського виробника БПЛА Gaskar Group

Українські хакери з BO Team спільно з Ukrainian Cyber Alliance (UCA) та Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України провели масштабну кібероперацію проти російської Gaskar Group – виробника безпілотних літальних апаратів. У результаті атаки було захоплено, зібрано та знищено цінну інформацію про вироблювані та перспективні БПЛА, а також виведено з ладу всю мережеву та серверну інфраструктуру компанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BO Team.

BO Team розповіли про результати атаки, зокрема хакери заявили про знишення понад 250 хостів.

«Було затерто понад 250 хостів (4 ESXI, 46 віртуальних серверів, понад 200 робочих станцій) і закірпічено близько 20 mikrotik. Таким чином знищено понад 47 ТБ цінних даних на виробництві Gaskar Group, включно з 10 ТБ резервних копій, виведено з ладу системи виробництва і всі допоміжні системи. На руках мерзотників із Gaskar Group кров сотень українських дітей, жінок і старих. Тому ми взялися з особливим ентузіазмом за цю мету. Ми отримали списки всіх», – зазначили хакери.

За даними українських хакерів, отримана інформація свідчить про те, що допомогу у виробництві та навчанні фахівців Gaskar Group надає Китайська Народна Республіка. Зазначається, що Китай передав технології виробництва новітніх БПЛА, які тепер опинилися в руках українських кіберфахівців.

BO Team також звернулися до співробітників Gaskar Group.

«Ми отримали списки всіх співробітників, адреси проживання, дані про членів ваших сімей і багато іншої інформації.... Ми у ваших домашніх комп'ютерах і телефонах, ми скрізь. Жоден мерзотник із Gaskar Group не уникне відповідальності! Дамоклів меч уже висить на тоненькій волосині над вашими головами, уже пізно пити боржомі, розповідати «ми поза політикою», «ми просто заробляли гроші», – йдеться у повідомленні хакерів.

Нагадаємо, Російська Федерація стверджує, що у 2024 році її критична інфраструктура зазнала понад 208 тисяч «особливо небезпечних» кібератак. Про це заявив заступник секретаря Ради безпеки РФ Олексій Щевцов під час I Міжнародної конференції держав-членів ОДКБ з кібербезпеки