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Мінкульт додав два елементи до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Мінкульт додав два елементи до Нацпереліку нематеріальної культурної спадщини
Перелік нематеріальної спадщини поповнив обряд із Баштанки та гуцульське ремесло
фото: mcsc.gov.ua/Міністерство культури та стратегічних комунікацій

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини ввійшли весільний обряд із Миколаївщини та гуцульське мосяжне ремесло

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини два нових елементи. Про це повідомила пресслужба відомства, передає «Главком».

До переліку ввійшли весільний обряд «Дівування», який зберігся у місті Баштанка Миколаївської області. Його особливість – випікання весільного хліба у формі дерева або гілок, прикрашеного цукерками та стрічками.

Також до списку додано мосяжні традиції Гуцульщини – мистецтво обробки кольорових металів, таких як мідь, латунь та бронза. Майстри створюють прикраси, предмети побуту та елементи традиційного одягу.

Гуцульське мосяжництво і «Дівування» з Миколаївщини внесли до культурної спадщини України
Гуцульське мосяжництво і «Дівування» з Миколаївщини внесли до культурної спадщини України
фото: Telegram Мінкульту

Мінкульт наголосив, що громади, де поширені ці традиції, мають врахувати рекомендації та пропозиції експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини щодо їхньої охорони.

Раніше «Главком» писав, що традиція приготування мацика, давньої української сиров’яленої м’ясної страви, поповнила перелік нематеріальної культурної спадщини

До слова, у березні цього року кавову традицію кримських татар було додано до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України

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Теги: Мінкульт Україна культурна спадщина

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