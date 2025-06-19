Росія заявляє про тисячі кібератак на свої об'єкти у 2024 році

Радбез РФ заявляє про понад 200 тис. кібератак у 2024 році

РФ заявляє про понад 200 тисяч кібератак на критичну інфраструктуру у 2024 році

Російська Федерація стверджує, що у 2024 році її критична інфраструктура зазнала понад 208 тисяч «особливо небезпечних» кібератак. Про це заявив заступник секретаря Ради безпеки РФ Олексій Щевцов під час I Міжнародної конференції держав-членів ОДКБ з кібербезпеки, повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«На російські об'єкти критичної інфраструктури у 2024 році скоєно понад 208 тис. особливо небезпечних кібератак», – цитують Щевцова росЗМІ.

За його словами, на зустрічі в Киргизії, де зібралися представники країн ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку), необхідно обговорити питання гарантування безпеки глобального інформаційно-комунікаційного технологічного середовища та обмін досвідом у сфері захисту національних інтересів.

До складу ОДКБ входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан і Вірменія.

Нагадаємо, правоохоронці низки країн провели масштабну спецоперацію для викриття кіберзлочинної мережі з Росії, яка заражала вірусами комп'ютери по всьому світу.

Зазначається, що правоохоронці Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Франції, Данії та Нідерландів викрили і частково знешкодили російську кіберзлочинну мережу, яка заражала комп’ютери вірусами Qakbot, Danabot, Conti та іншими шкідливими програмами.

За даними слідства, хакери з Росії та пов’язаних з нею структур заразили понад 300 тисяч пристроїв у США, Європі, Австралії, Польщі, Індії та Італії.

Вони викрадали дані з метою шантажу, а також для кібершпигунства проти урядових, дипломатичних та військових установ. Частину викраденої інформації зберігали на серверах у РФ.