Міжнародні слідчі ідентифікували 37 осіб, із яких 20 оголошено в міжнародний розшук

Правоохоронці низки країн провели масштабну спецоперацію для викриття кіберзлочинної мережі з Росії, яка заражала вірусами комп'ютери по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.



Зазначається, що правоохоронці Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Франції, Данії та Нідерландів викрили і частково знешкодили російську кіберзлочинну мережу, яка заражала комп’ютери вірусами Qakbot, Danabot, Conti та іншими шкідливими програмами.

За даними слідства, хакери з Росії та пов’язаних з нею структур заразили понад 300 тисяч пристроїв у США, Європі, Австралії, Польщі, Індії та Італії.

Вони викрадали дані з метою шантажу, а також для кібершпигунства проти урядових, дипломатичних та військових установ. Частину викраденої інформації зберігали на серверах у РФ.

Міжнародні слідчі ідентифікували 37 осіб, із яких 20 оголошено в міжнародний розшук. США також висунули обвинувачення проти 16 хакерів, включно з організаторами шкідливих мереж Qakbot і Danabot.

Правоохоронні органи підозрюють Рустама Галлямова з Москви, Олександра Степанова (псевдо JimmBee) та Артема Калінкіна (Onix) із Новосибірська. Також зазначається, що підозри впали й на українця Романа Прокопа, якого вважають учасником Qakbot.

Операція під кодовою назвою Endgame, яку очолила Німеччина, тривала з 2022 року. Розслідування триває.

Нагадаємо, зусилля США щодо надання допомоги Україні в захисті від російських кібернападів були значно скорочені через втручання адміністрації Трампа, що послабило країну перед хакерами Кремля.

Після інавгурації Дональда Трампа в січні почалися скорочення та призупинення фінансування різних програм і урядових агентств США, що відчулося по всьому світу, але особливо в Україні.

Адміністрація Трампа скоротила важливу підтримку, включаючи військові поставки та обмін розвідданими, а також чинила тиск на президента України Володимира Зеленського з вимогою прийняти мирну угоду, яка була розкритикована як таку, що йде на користь Росії.