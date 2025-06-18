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У Києві затримано члена хакерського угруповання, який перебував у розшуку ФБР

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Києві затримано члена хакерського угруповання, який перебував у розшуку ФБР
Українські правоохоронці затримали розшукуваного громадянина іноземної держави, який мешкав у Києві
фото: Національна поліція України

Правоохоронці провели понад 80 санкціонованих обшуків на території України

Поліцейські затримали у Києві учасника хакерського угруповання, що перебував у розшуку ФБР США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію України.

У листопаді 2023 року українські кіберполіцейські та слідчі Нацполіції за участі правоохоронців США, Франції, Норвегії, Нідерландів, Німеччини, а також представників Європолу, Євроюсту провели перший етап знешкодження міжнародної хакерської групи, члени якої здійснювали масштабні кібератаки на компанії у Франції, Норвегії, Німеччині, Нідерландах, Канаді та США.

У Києві затримано члена хакерського угруповання, який перебував у розшуку ФБР фото 1

За даними слідства, зловмисники атакували промислові підприємства низки країн, використовуючи власноруч розроблені віруси-шифрувальники, після чого вимагали викуп у криптовалюті. Встановлена слідством сума завданих злочинною діяльністю збитків перевищує 3 млрд грн в еквіваленті. Обвинувальні акти стосовно низки інших членів угруповання направлено до суду.

Загалом правоохоронці провели понад 80 санкціонованих обшуків на території України та вилучили криптоактиви на суму понад 24 млн грн, дев'ять елітних автомобілів та 24 земельних ділянки загальною площею майже 12 га. З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на вказане майно судом накладено арешт.

У Києві затримано члена хакерського угруповання, який перебував у розшуку ФБР фото 2

Завдяки аналізу здобутої у результаті слідчих дій інформації вдалося додатково встановити 33-річного члена угруповання, який займався пошуком вразливостей у корпоративних мережах підприємств-жертв. Отримані хакером дані його спільники використовували для планування та здійснення кібератак.

Працівники ФБР США оголосили особу в міжнародний розшук, заочно висунувши обвинувачення за низкою порушень Кодексу законів Америки. Українські правоохоронці затримали розшукуваного громадянина іноземної держави, який мешкав у Києві.

Раніше правоохоронці Великої Британії, США, Канади, Німеччини, Франції, Данії та Нідерландів викрили і частково знешкодили російську кіберзлочинну мережу, яка заражала комп’ютери вірусами Qakbot, Danabot, Conti та іншими шкідливими програмами. За даними слідства, хакери з Росії та пов’язаних з нею структур заразили понад 300 тисяч пристроїв у США, Європі, Австралії, Польщі, Індії та Італії.

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Теги: хакер ФБР Національна поліція України

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