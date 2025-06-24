Трамп оголосив про завершення війни на Близькому сході. А що насправді?

Про справжнє завершення конфлікту Ірану та Ізраїлю

Війну легко почати, але складно завершити. І найближчими тижнями ми спостерігатимемо це на прикладі Близького Сходу.

Завершення або хоча б зупинення бойових дій зазвичай складається з двох частин. Перше – це політичне рішення про припинення, друге – серія технічних кроків для реалізації цього рішення.

Одним з таких кроків є система моніторингу та контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Без неї – всі заяви про «перемир’я» залишаються декларативними. І тоді, як це вже не раз бувало, ми будемо спостерігати лавину взаємних звинувачень у порушеннях. А охочих ці порушення вчиняти, враховуючи реальний стан відносин між Іраном та Ізраїлем, не бракує.

Поки такої системи не створено, говорити про справжнє завершення конфлікту не доводиться. І заява Трампа про «кінець війни» виглядає, у кращому разі, як спроба видати паузу за розв’язання. У гіршому – як політична маніпуляція.

Усе, на що ми зараз можемо сподіватися – що Ізраїль знищив критичну частину інфраструктури з виробництва дронів-камікадзе. Шкода лише, що цього не зробили три роки тому.