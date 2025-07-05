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Слов'янськ відзначив 11 років свободи від окупантів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Слов'янськ відзначив 11 років свободи від окупантів
Лях: Починаючи з 2014-го, для кожного слов’янця це особливий день
фото: Слов'янська МВА

Слов'янськ відзначив 11-ту річницю визволення від російських окупантів

Сьогодні, 5 липня 2025 року, місто Слов'янськ урочисто відзначило 11-ту річницю свого визволення від російських загарбників. На честь цієї знаменної дати відбувся захід за участю представників міської військової адміністрації на чолі з її начальником Вадимом Ляхом, військових та керівників силових структур. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Слов'янську МВА.

Присутні поклали квіти до пам’ятника українським захисникам у мікрорайоні Семенівка, вшанувавши пам'ять воїнів, що загинули під час відбиття російської агресії у 2014 році.

«Починаючи з 2014-го, для кожного слов’янця це особливий день. День, коли наша армія повернула нам право жити під українським прапором на своїй землі», – зазначив Вадим Лях. – «Ми пишаємося! Ми пам’ятаємо! Ми віримо, що День звільнення з’явиться у кожної української громади, тимчасово окупованої російськими загарбниками. Зі святом, слов’янці!»

Як відомо,  починаючи з квітня 2014 року місто стало ареною бойових дій між російськими та українськими військовими. Збройний конфлікт розпочався проти ночі 11 квітня 2014 року, коли військові РФ та озброєні автоматами проросійські терористи захопили райвідділ міліції у місті й вивісили там прапор РФ. Реакцією української влади стала антитерористична операція, розпочата 13 квітня з метою зупинити терористів. У відповідь терористи оголосили про заборону в місті політичних партій, а також про переслідування україномовних людей, які викликають підозру.

До 25 квітня 2014 року українським військам вдалося оточити місто, на що терористи відповіли численними спробами прориву блокади. У ході перестрілок, що тривали протягом наступних місяців, значних ушкоджень зазнавали цивільні об'єкти міста, зокрема житлові будинки, надходили свідчення про загибель мирних жителів від уламкових поранень. Після пошкодження в ході боїв 4 червня ліній електропередач і знеструмлення водосмокових станцій, місто залишилося без електроенергії і водопостачання. Напружена ситуація в місті викликала масовий потік біженців із міста.

9 червня 2014 року терористи «Русской православной армии» після тортур стратили віруючих церкви християн віри євангельської «Преображення Господнє» дияконів Володимира Величка та Віктора Брадарського, а також двох дорослих синів страшного пастора – Рувима і Альберта Павенків.

5 липня 2014 року українські військовики вибили з міста російських окупантів.

Нагадаємо, бійці легіону «Свобода Росії» захопили в полон чергового іноземного найманця, Кехінде «Ф’юче» Олувагбемілеке, громадянина Нігерії. Він воював у складі 503-го гвардійського мотострілецького полку РФ.

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Теги: окупація росія Україна Донеччина

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