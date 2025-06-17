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Втрати ворога станом на 17 червня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 17 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 52175 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1060 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 17 червня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 червня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 червня втратила:

  • особового складу – близько 1006120 (+1060) осіб,
  • танків – 10940 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 22814 (+3) од,
  • артилерійських систем – 29228 (+20) од,
  • РСЗВ – 1419 (+1) од,
  • засоби ППО – 1187 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40981 (+177),
  • крилаті ракети – 3346 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 52175 (+79) од,
  • спеціальна техніка – 3916 (+0).
Втрати ворога станом на ранок 17 червня
Втрати ворога станом на ранок 17 червня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 червня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось х протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 17 червня
Активність ворожого флоту станом на ранок 17 червня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1210-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ війна Генштаб Азовське море

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