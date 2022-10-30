Українські військові знищили 11-й армійський корпус РФ, який обороняв Калінінград – Forbes

11-й армійський корпус, завданням якого був захист Калінінграда, окремого форпосту Росії на Балтійському морі між Польщею та Литвою, було сформовано шість років тому

В Україні знищено 11-й армійський корпус ЗС РФ, який мав захищати Калінінград, але був перекинутий на фронт у Харківській області. Про це пише Forbes.

За інформацією видання, до початку повномасштабного вторгнення в Україну у Калінінграді нараховувалося не менше 12 тисяч російських військових з приблизно 100 танками Т-72, ​​кількома сотнями БТР, гаубицями «Мста-С» і ракетними пусковими установками БМ-27 і БМ-30. Більшість цих сил контролював саме 11-й армійський корпус.

Зауважується, що розташовуючись на західному кордоні Литви, 11-й армійський корпус був інструментом для можливого російського вторгнення в колишні радянські республіки Литву, Латвію та Естонію. Але після невдалого наступу росіян в Україні його було перекинуто для посилення окупаційних військ, де згодом практично повністю знищено.

«Корпус, затиснутий між двома країнами НАТО вздовж стратегічного моря, повинен був дати російським військам перевагу в глобальній війні. Натомість він став гарматним м'ясом для української армії, яка на папері була слабшою за російську. Зараз Калінінград майже беззахисний, і загроза, яку війська області колись становили для НАТО, зникла», – сказано у статті.

Видання зазначає, що зараз Калінінград майже беззахисний.

Також за даними авторів матеріалу, від початку лютого кремль направив 80% своїх сухопутних сил на вторгнення в Україну – і втратив багато з них у спробі захопити Київ.

«Після місяця запеклих боїв росіяни відступили від Києва. Оцінки різняться, але цілком можливо, що вони зазнали 50 000 убитих і поранених до того часу, коли лінія фронту стабілізувалася в травні. Російські сили були крихкими. І ставали все крихкішими, оскільки українська армія, переозброєна американською та європейською артилерією та ракетами, почала розривати російські лінії постачання. Відчайдушно потребуючи свіжих військ, Кремль мобілізував 11-й армійський корпус, перекинувши його на кораблях і літаках до Білгорода на півдні Росії, а потім в Україну поблизу Харкова», – пояснює видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці наразі мають артилерійську перевагу над російськими силами на півдні.