Українські військові показали своїх котиків (відео)

Хвостаті побратими виконують «бойові завдання»

Українські військові опублікували відео зі своїми пухнастими побратимами. Перша окрема танкова Сіверська бригада показала, як їхні будні прикрашають котики. У кожної тварини – своє «бойове завдання».

«У цей непростий час позитивний настрій нам дарують хвостаті побратими», – ідеться у підписі до відео.

Раніше в мережу виклали відео, як наші захисники розміновують трасу у Київській області. Ну як розміновують, просто відпихують міни на узбіччя.

Таке видиво шокує непідготовленного глядача.

І хоч в коментарях до відео пишуть, що це протитанкові міни, які ніяк не загрожують піхоті, навряд чи багато людей наважились би повтороти цей трюк.

Також українські солдати знайшли в одній із порожніх квартир Ірпеня собаку. Очевидно, мешканці залишили її, коли рятувалися від обстрілу.

Військові забрали собаку із собою і зараз шукають її господарів.

Раніше воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня.

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