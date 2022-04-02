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    Події в Україні

    Українські військові показали своїх котиків (відео)

    Котики даруют ьвійськовим позитив - Українські військові показали своїх котиків (відео)
    Котики даруют ьвійськовим позитив
    фото: Аліна Комарова

    Хвостаті побратими виконують «бойові завдання»

    Українські військові опублікували відео зі своїми пухнастими побратимами. Перша окрема танкова Сіверська бригада показала, як їхні будні прикрашають котики. У кожної тварини – своє «бойове завдання».

    «У цей непростий час позитивний настрій нам дарують хвостаті побратими», – ідеться у підписі до відео.

    Раніше в мережу виклали відео, як наші захисники розміновують трасу у Київській області. Ну як розміновують, просто відпихують міни на узбіччя.

    Таке видиво шокує непідготовленного глядача.

    І хоч в коментарях до відео пишуть, що це протитанкові міни, які ніяк не загрожують піхоті, навряд чи багато людей наважились би повтороти цей трюк.

    Також українські солдати знайшли в одній із порожніх квартир Ірпеня собаку. Очевидно, мешканці залишили її, коли рятувалися від обстрілу.

    Військові забрали собаку із собою і зараз шукають її господарів.

    Раніше воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня.

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    Теги: росія окупанти війна військові тварини Україна окупація час #stoprussia
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    Українські військові показали своїх котиків (відео)