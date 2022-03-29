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    У Ірпені окупанти вбили батьків головного диригента Львівської опери

    Батьки головного диригента Львівської опери Івана Чередніченка загинули в Ірпені - У Ірпені окупанти вбили батьків головного диригента Львівської опери
    Батьки головного диригента Львівської опери Івана Чередніченка загинули в Ірпені
    фото: Facebook Чередніченка

    Керівник музичної частини Львівської національної опери Іван Чередніченко намагався розшукати батьків, які залишалися у тимчасово захваленому російськими окупантами Ірпені

    Близько тижня головний диригент Львівської опери Іван Чередніченко розшукував своїх батьків, які жили під Києвом у Ірпені. Про це сам Іван та його сестра Даша писали на Facebook.

    Даша Чередніченко писала, що зв’язку з батьками не було з 5 березня. Крім того, вона зазначала, що її тато хворіє і не може самостійно ходити. Тож вона просила: «Може хтось поруч і може хоча б дізнатись як вони? Або хоча б глянути чи будинок цілий».

    Пізніше Чередніченко дізналася, що її батька уже немає в живих.

    Втім, вона разом з братом не полишали спроб дізнатися якусь інформацію про матір.

    Та врешті Іван Чередніченко повідомив на своїй Facebook-сторінці, що пошуки батьків припинені.

    «На жаль, сьогодні волонтери, які були біля нашого будинку, підтвердили, що моїх батьків безжально вбили російські мерзотники», – написав головний диригент Львівської опери.

    Нагадаємо, що на початку березня у Ірпені, який був однією із найгарячіших точок російсько-української війни, загинув український актор кіно та дубляжу Павло Лі.

    Ірпінь звільнили від російських окупантів тільки учора, 28 березня.

    Міський голова Ірпеня повідомив, що у звільненому від окупантів місті пошкоджено 50% будинків.

    Теги: росія окупанти війна Ірпінь Україна окупація #stoprussia
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    У Ірпені окупанти вбили батьків головного диригента Львівської опери