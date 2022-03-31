Як пес з Ірпеня радісно зустрів українських визволителів (відео)

Військові наразі шукають господарів собаки

Українські солдати знайшли в одній із порожніх квартир Ірпеня собаку. Очевидно, мешканці залишили її, коли рятувалися від обстрілу.

Військові забрали собаку із собою і зараз шукають її господарів.

Нагадаємо, що в Ірпені влада розпочала пошук зниклих осіб, є контактний телефон.

Раніше воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня.

Читайте також:

Джерело: Deutsche Welle