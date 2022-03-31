Як пес з Ірпеня радісно зустрів українських визволителів (відео)
Бійці забрали собаку із собою
Військові наразі шукають господарів собаки
Українські солдати знайшли в одній із порожніх квартир Ірпеня собаку. Очевидно, мешканці залишили її, коли рятувалися від обстрілу.
Військові забрали собаку із собою і зараз шукають її господарів.
Нагадаємо, що в Ірпені влада розпочала пошук зниклих осіб, є контактний телефон.
Раніше воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня.
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Джерело: Deutsche Welle