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    Як пес з Ірпеня радісно зустрів українських визволителів (відео)

    Бійці забрали собаку із собою - Як пес з Ірпеня радісно зустрів українських визволителів (відео)
    Бійці забрали собаку із собою

    Військові наразі шукають господарів собаки

    Українські солдати знайшли в одній із порожніх квартир Ірпеня собаку. Очевидно, мешканці залишили її, коли рятувалися від обстрілу.

    Військові забрали собаку із собою і зараз шукають її господарів.

    Нагадаємо, що в Ірпені влада розпочала пошук зниклих осіб, є контактний телефон.

    Раніше воїн ЗСУ показав страшні кадри зі звільненого Ірпеня.

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    Джерело: Deutsche Welle

    Теги: росія окупанти Київ війна Київщина Ірпінь тварини Україна окупація #stoprussia
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    Як пес з Ірпеня радісно зустрів українських визволителів (відео)