Українські воїни вразили над Черкащиною три ворожі цілі: є постраждалі

У Черкаському районі пошкоджено близько 20 домоволодінь

Черкаська ОВА закликає місцевих жителів перебувати під час тривоги в укриттях

Увечері над Канівським районом Черкащини силами протиповітряної оборони збито два безпілотники. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

«Подробиці з’ясовуємо. Попередньо (внаслідок збиття безпілотників, – ред.) люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Черкаському районі під час крайньої повітряної тривоги українські захисники збили ворожу ракету. Одна людина травмована. Пошкоджено близько 20 домоволодінь.

«Важливо убезпечуватися під час кожної тривоги. Навіть збита ракета вкрай небезпечна. Особливо, якщо вона не вибухнула в повітрі», – додав Табурець.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.