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Українські воїни вразили над Черкащиною три ворожі цілі: є постраждалі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські воїни вразили над Черкащиною три ворожі цілі: є постраждалі
У Черкаському районі пошкоджено близько 20 домоволодінь
Ігор Табурець/Facebook

Черкаська ОВА закликає місцевих жителів перебувати під час тривоги в укриттях

Увечері над Канівським районом Черкащини силами протиповітряної оборони збито два безпілотники. Про це повідомив голова місцевої ОВА Ігор Табурець.

«Подробиці з’ясовуємо. Попередньо (внаслідок збиття безпілотників, – ред.) люди не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у Черкаському районі під час крайньої повітряної тривоги українські захисники збили ворожу ракету. Одна людина травмована. Пошкоджено близько 20 домоволодінь.

Українські воїни вразили над Черкащиною три ворожі цілі: є постраждалі фото 1

«Важливо убезпечуватися під час кожної тривоги. Навіть збита ракета вкрай небезпечна. Особливо, якщо вона не вибухнула в повітрі», – додав Табурець.

Нагадаємо, сьогоднішній вечір буде одним із найскладніших для української енергетики. Влада звернулась до українців з проханням.

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Теги: окупанти Україна росія війна Черкащина

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