Українські воїни звільнили черговий населений пункт на Херсонщині (відео)

Наші воїни впевнено звільняють землю від рашистів

Збройні сили України відбили село Мала Сейдеменуха Бериславського району

3 листопада воїни 61-ї окремої мотопіхотної бригади визволили від російських окупантів село Мала Сейдеменуха Бериславського району Херсонської області. Про це повідомляється на офіційній сторінці в Facebook бригади.

«Стяг України піднімається над Малою Сейдеменухою!», – зазначається у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що в ЗСУ може бути створена чеченська бригада.

Також Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації.

Як відомо, триває 253-тя доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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