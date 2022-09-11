Деокупована Балаклія: український оператор зв’язку відновив роботу

Мобільний оператор «Київстар» відновив свою роботу у Балаклії

Про відновлення мобільного зв’язку у Балаклії заявив «Київстар»

На території Харківщини в нещодавно звільненій від рашистів Балаклії відновили роботу оператори мобільного зв’язку. Про це повідомляє «Київстар».

«Зв’язок у Балаклії відновлено», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Також Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії.

Крім того, у Козачій Лопані також встановлено прапор України. ЗСУ звільнили і селище Чкаловське на Харківщині. Триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

Всього у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.