Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кілька км від кордону з Росією: ЗСУ зайшли в селище Козача Лопань (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кілька км від кордону з Росією: ЗСУ зайшли в селище Козача Лопань (відео)
Козача Лопань – прикордонний форпост Харківщини та Дергачівщини
скрін з відео

З першого дня російського вторгення селище було під окупацією

Селище Козача Лопань на кордоні з РФ – звільнене від російських окупантів. Відповідні відео опублікував голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

«Козача Лопань під контролем ЗСУ! Працюємо на перемогу разом! Все буде Україна», – йдеться в повідомленні.

На відео місцеві жителі дякують ЗСУ за звільнення від російських загарбників.

Козача Лопань – селище міського типу Харківського району Харківської області. Прикордонний форпост Харківщини та Дергачівщини. Саме тут міститься залізнична станція Козача Лопань та пункт контролю митниці з Росією Козача Лопань – Долбіно на залізничній лінії Харків – Москва, а поряд – автомобільний пункт пропуску «Гоптівка». З першого дня російського вторгення в Україну селище було під окупацією російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що російські військові евакуюються разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області. У селищі люди встановили прапор України.

Нагадаємо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Також Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії.

Крім того, ЗСУ звільнили і селище Чкаловське на Харківщині. Триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини. 

Всього у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. 

Читайте також: ЗСУ у Балаклії зняли плакат РФ, а під ним був пророчий вірш Шевченка (відео)
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Харківщина Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Харківщині
Стало відомо, скільки населених пунктів ЗСУ звільнили на Харківщині
Сьогодні, 14:36
Мобільний оператор «Київстар» відновив свою роботу у Балаклії
Деокупована Балаклія: український оператор зв’язку відновив роботу
Сьогодні, 15:10
Окупанти, які стояли біля Уд, покинули свої позиції й відійшли на територію РФ
Харківщина: загарбники залишили територію прикордонної громади
Сьогодні, 15:24

Події в Україні

Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
Рашисти влучили у багатоповерхівку в центрі Слов'янська
Рашисти влучили у багатоповерхівку в центрі Слов'янська
Харківщина: ще кілька сіл повернулись під контроль України (фото, відео)
Харківщина: ще кілька сіл повернулись під контроль України (фото, відео)
Зруйновані будинки, постраждали цивільні: фото наслідків авіаудару по Миколаївщині
Зруйновані будинки, постраждали цивільні: фото наслідків авіаудару по Миколаївщині
Перед контрнаступом ЗСУ стріляють у бік ворога агітаційними снарядами (відео)
Перед контрнаступом ЗСУ стріляють у бік ворога агітаційними снарядами (відео)
Кілька км від кордону з Росією: ЗСУ зайшли в селище Козача Лопань (відео)
Кілька км від кордону з Росією: ЗСУ зайшли в селище Козача Лопань (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
320K
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
290K
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
287K
Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)
134K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
108K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
76K
Українські захисники зайшли в Донецький аеропорт – ЗМІ

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту