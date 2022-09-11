Кілька км від кордону з Росією: ЗСУ зайшли в селище Козача Лопань (відео)

З першого дня російського вторгення селище було під окупацією

Селище Козача Лопань на кордоні з РФ – звільнене від російських окупантів. Відповідні відео опублікував голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко.

«Козача Лопань під контролем ЗСУ! Працюємо на перемогу разом! Все буде Україна», – йдеться в повідомленні.

На відео місцеві жителі дякують ЗСУ за звільнення від російських загарбників.

Козача Лопань – селище міського типу Харківського району Харківської області. Прикордонний форпост Харківщини та Дергачівщини. Саме тут міститься залізнична станція Козача Лопань та пункт контролю митниці з Росією Козача Лопань – Долбіно на залізничній лінії Харків – Москва, а поряд – автомобільний пункт пропуску «Гоптівка». З першого дня російського вторгення в Україну селище було під окупацією російських загарбників.

Раніше повідомлялося, що російські військові евакуюються разом з населенням з Козачої Лопані Харківської області. У селищі люди встановили прапор України.

Нагадаємо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію (Харківська область), яка раніше перебувала під контролем російських військ. Також Міноборони показало відео зі звільненої Балаклії.

Крім того, ЗСУ звільнили і селище Чкаловське на Харківщині. Триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.

Всього у Харківській області українські захисники вже звільнили близько 40 населених пунктів.

До слова, триває 200-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.