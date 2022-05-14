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    Події в Україні

    Прапор України прикрасив найвищу світову вершину (фото)

    Антоніна Самойлова підняла на Евересті прапор України - Прапор України прикрасив найвищу світову вершину (фото)
    Антоніна Самойлова підняла на Евересті прапор України
    фото: Ростислав Тістик/Facebook

    Антоніна Самойлова – єдина українка на Евересті цього сезону

    Українка Антоніна Самойлова підкорила Еверест. Разом із нею піднявся альпініст із Литви Станіслав Васіняускас. Про це повідомив у Facebook підприємець Ілля Кенігштейн.

    «Я знаю, що кожен із них підняв на вершині прапор України. І я цим дуже пишаюся» , – написав Кенігштейн.

    Українська альпіністка та її литовський колега під час сходження. Фото: Ілля Кенігштейн/Facebook

    Українська альпіністка та її литовський колега під час сходження. Фото: Ілля Кенігштейн/Facebook

    За його словами, Самойлова – єдина українка на Евересті цього сезону. Відбулося сходження 12 травня.

    Підприємець наголосив, що у цій експедиції також мали брати участь й інші українські альпіністи, зокрема й він. Участь вони скасували через війну, але попросили підняти на вершині синьо-жовтий прапор.

    «Ми обов'язково підемо на Еверест наступного року. Наш Еверест зараз – це перемога України над силами зла», – підсумував Кенігштейн.

    Раніше мукачівський міський голова Андрій Балога вручив відзнаку «Почесний громадянин міста Мукачева» першій українці на Евересті та депутатці Закарпатської облради Ірині Галай.

    Також Ірина розповіла «Главкому», як підкорювала Еверест.

    Читайте також: Перша українка на Евересті: Перед сходженням у Росії мені довелося терміново шукати наш прапор
    Теги: росія окупанти війна прапор українці Україна Еверест Facebook окупація час #stoprussia
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    Прапор України прикрасив найвищу світову вершину (фото)