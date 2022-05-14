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    Гранд-фінал «Євробачення-2022»: букмекери зробили прогнози

    Букмекери назвали Україну фаворитом &laquo;Євробачення-2022&raquo; - Гранд-фінал «Євробачення-2022»: букмекери зробили прогнози
    Букмекери назвали Україну фаворитом «Євробачення-2022»
    фото: Luca Bruno/AP

    Шанси на перемогу представників України оцінюються в 60%

    Букмекери з усього світу вважають фаворитом «Євробачення-2022» український гурт Kalush Orchestra. Опівдні 14 травня шанс на перемогу колективу оцінюється у 60%. Про це повідомляється на сайті «Євробачення».

    Серед інших учасників найбільші шанси на перемогу у Великій Британії (10%), Швеції (10%), Італії (6%) та Іспанії (5%). Інші країни набрали не більше 1%.

    Фінал «Євробачення-2022» відбудеться увечері 14 травня.

    66-й пісенний конкурс Євробачення відбувається в Італії. Цього року конкурс приймає мальовниче місто Турин. У першому півфіналі 10 травня вже виступили представники 17 країн, серед яких був гурт Kalush Orchestra з України. 12 травня пройшов другий півфінал конкурсу і визначилися всі конкуренти Kalush Orchestra у фіналі.

    Нагадаємо, увечері 10 травня український гурт «Kalush Orchestra» виступив у півфаналі на «Євробачення-2022». Пісню «Stefania» зал нагородив оплесками стоячи.

    Тим часом Росію ізольовано від голосування на «Євробаченні».

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    Теги: Євробачення конкурс Україна букмекери Kalush Orchestra
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    Гранд-фінал «Євробачення-2022»: букмекери зробили прогнози