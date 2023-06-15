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Український дрон доставив гуманітарку на лівобережну Херсонщину (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Український дрон доставив гуманітарку на лівобережну Херсонщину (відео)
Український дрон Vampire доставляє допомогу жителям окупованого Лівобережжя
фото: скриншот відео

Ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації

Український безпілотник доставив гуманітарну допомогу мешканцям окупованих територій Херсонської області. Про це повідомив віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, росіяни не евакуюють місцевих жителів із затоплених районів та не дають зробити це Україні.

«Але на допомогу приходять технології. Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації. Україна щодня бореться за життя людей, які опинилися в пастці», – заявив Федоров.

Очільник Мінцифри показав ексклюзивне відео з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. 

До слова, Україна вже підраховує збитки від підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. За попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Як повідомлялося, станом на вечір 14 червня у Херсонській області затопленими залишаються 45 населених пунктів: 28 на правому березі Дніпра та 17 – на лівому. 

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Теги: Херсонщина гуманітарна допомога безпілотник

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