Підрив Каховської ГЕС: ситуація із підтопленням на Херсонщині

45 населених пунктів на Херсонщині залишаються підтопленими

Після підриву окупантами Каховської ГЕС у Херсонській області затопленими досі залишаються 45 населених пунктів: 28 на правому березі Дніпра та 17 – на лівому. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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На правобережжі внаслідок руйнування водосховища ГЕС затоплено 3103 будинки. Середній рівень підтоплення становить 2 метри.

За даними МВС, на Херсонщині працюють 33 групи саперів, 66 мотопомп викачують воду з підвалів будинків та з вулиць населених пунктів.

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Ситуація із затопленням на Херсонщині фото: Херсонська ОВА

За даними Національної поліції України, наразі понад 3000 осіб звернулись до правоохоронців із заявами про підтоплені будинки. Слідчі уже провели понад 120 оглядів місць затоплень в межах кримінальних проваджень для того, щоб постраждалі в майбутньому отримали компенсацію за зруйноване житло. З територій Херсонщини та Миколаївщини евакуйовано 3761 особу.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.