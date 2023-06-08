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Підтоплення Олешок. Мер Рищук повідомив обнадійливі новини

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Підтоплення Олешок. Мер Рищук повідомив обнадійливі новини
Місто Олешки затоплено на 90%
фото з місцевого телеграм-каналу

На ранок 8 червня зафіксовано падіння рівня води на 20-30 см

Міський голова Олешок Євген Рищук зазначив, що станом на ранок 8 червня зафіксовано падіння рівня води на 20-30 см. За його словами, вода з Каховського водосховища припинила прибувати у місто, яке наразі в окупації.

«Безпечним місцем, яке не затоплено, залишається місцева лікарня, що розташована у центрі Олешок. Туди зуміли дістатися близько 300 людей з них 120 осіб мають діагноз переохолодження. Також тимчасово містяни розміщувалися у школі №2, що поряд з лікарнею», – розповів посадовець у коментарі «Главкому».

Мер зауважив, що наразі підтверджено загибель трьох містян внаслідок підтоплення. Натомість очільник міста прогнозує зростання кількості людей, котрі затонули.

Саме місто затоплено на 90%. Подекуди рівень води сягає 5 м. Наприклад, місцевий яхт-клуб, що стоїть на березі річки, затоплено вище другого поверху.

Крім цього, мер висловив застереження щодо можливого спалаху інфекційних захворювань, оскільки підтоплено кладовище та різні зливні ями.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: Каховська ГЕС Херсонщина війна стихійні лиха окупанти росія

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