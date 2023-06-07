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Окупанти в Криму збили БПЛА, який виявився іранським дроном (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти в Криму збили БПЛА, який виявився іранським дроном (фото)
Уламки збитого окупантами безпілотника
фото із соцмережі

Окупанти звітували про збиття українського безпілотника

У вівторок, 6 червня, увечері російські окупанти збили у східній частині Криму безпілотник і заявили, що він український. Про це, зокрема, повідомив очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у телеграм-каналі.

«У східній частині Криму засобами РЕБ заглушено та посаджено ворожий БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає», – написав він.

Окупанти в Криму збили БПЛА, який виявився іранським дроном (фото) фото 1

Проте, збитий «український БПЛА» виявився іранським дроном Mohajer-6. Про це свідчать фото безпілотника, що з’явилися у соцмережі.

5 фото
На весь екран

Нагадаємо, нещодавно представники ЗСУ заявили, що у Криму замість «курортно-плавального» сезону починається «бавовняно-плавлений» сезон.

Теги: Крим безпілотник окупанти

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