Окупанти в Криму збили БПЛА, який виявився іранським дроном (фото)

Окупанти звітували про збиття українського безпілотника

У вівторок, 6 червня, увечері російські окупанти збили у східній частині Криму безпілотник і заявили, що він український. Про це, зокрема, повідомив очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у телеграм-каналі.

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«У східній частині Криму засобами РЕБ заглушено та посаджено ворожий БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає», – написав він.

Проте, збитий «український БПЛА» виявився іранським дроном Mohajer-6. Про це свідчать фото безпілотника, що з’явилися у соцмережі.

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Нагадаємо, нещодавно представники ЗСУ заявили, що у Криму замість «курортно-плавального» сезону починається «бавовняно-плавлений» сезон.