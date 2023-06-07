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Чи будуть кавуни влітку: відповідь експерта

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи будуть кавуни влітку: відповідь експерта
Незабаром має розпочатися сезон кавунів
фото: СБУ

За словами експерта, проблема з постачанням кавунів буде та навіть посилиться

Затоплення територій Херсонської області може спричинити значне зменшення врожаю. Про це в інтерв'ю NV розповів виконавчий директор Української зернової асоціації Сергій Іващенко.

За словами Іващенка, у зв'язку з діями росіян спостерігається підвищення рівня води у середньому Дніпрі. Відповідно це може призвести до негативних наслідків, адже більший обсяг води скидатиметься через пошкоджену дамбу.

«Кавуни зазвичай вирощують на лівому березі Дніпра. Тому проблема із їхнім постачанням буде. І навіть посилиться», – розповів аграрій.

Щодо пшениці та інших зернових культур на яких власне і спеціалізується Херсонщина, Іващенко висловив позитивні прогнози.

«Сподіваємось, що усе буде не настільки категорично. За нашими прогнозами, які оновлюємо щомісячно, то без урахування окупованої Херсонської, частини Запорізької, Луганської і Донецької областей, врожай зернових та олійних становитиме 68 мільйонів тонн. Це втричі більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання в Україні», – додав Іващенко.

За словами аграрія, найбільше постраждає окупований лівій берег, де вирощують основну частину агропродукції. Експерт виділив дві основних проблеми – підтоплення та падіння рівня води.

«Перше – це підтоплення ферм із вирощування овочів, фруктових садів, ягідних полів і зернових та олійних культур. У нас немає статистики посіву на окупованих територіях. Очевидно, в окупації аграрії не засівали такі великі площі. А це 1,3 млн га в Херсонській області, з яких переважна більшість розташовані на лівому березі Дніпра. Коли вода осяде, спостерігатимуться проблеми із поливом, адже рівень води значно впаде», – пояснив аграрій.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

До слова, росіяни розраховували призупинити деокупацію захоплених територій підірвавши Каховську гідроелектростанцію. Але ворог отримав протилежний ефект.

 

Теги: Херсонщина Каховська ГЕС фрукти

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