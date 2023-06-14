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Катастрофа на Каховській ГЕС: які наслідки для екології та сільського господарства

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Катастрофа на Каховській ГЕС: які наслідки для екології та сільського господарства
Затоплено приблизно 10 тис. гектарів сільгоспземель на правому березі Херсонської області та 20-30 тис. гектарів – на окупованому лівому
фото з відкритих джерел

Затоплення та обмежений доступ до води негативно вплине на виробництво зернових та овочів, тож очікується новий етап зростання цін

Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років. Докладніше про це – на інфографіці «Слово і діло».

Катастрофа на Каховській ГЕС: які наслідки для екології та сільського господарства фото 1

Руйнування Каховської ГЕС стало екологічною катастрофою не лише для України – наслідки відчує весь Чорноморський регіон. По-перше, у море потрапить прісноводна риба, яка там загине. 

По-друге, руйнування дамби призвело до потрапляння у воду великої кількості паливно-мастильних матеріалів (мінімум 150 тонн лише першого дня), які є токсичними.

Також унаслідок прориву ГЕС було затоплено населені пункти, а разом із ними й різні джерела забруднення, наприклад, вигрібні ями – це все також потрапить у Дніпро і Чорне море та вплине на живі організми.

На Херсонщині, як заявили в Міністерстві екології, склалася критична ситуація в національних парках – під загрозою зникнення перебуває 30% заповідного фонду.

Так, повністю затоплено національний парк «Нижньодніпровський», де існує 120 цінних видів флори та фауни, що охороняються. Підтоплення зачепило території, де збереглися типові та рідкісні угруповання заплавних лісів, боліт, лук, піщаних степів, степових схилів Дніпра та балок, оголень гірських порід.

Через затоплення відбувається обміління акваторій у парках «Великий Луг» та «Каменська Січ». Також окупованим Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод.

Прорив дамби та затоплення вплине на рибні ресурси, оскільки в Каховському водосховищі найбільше в країні місце концентрації прісноводних промислових видів риб, зазначили в Українській природоохоронній групі. Також можуть зникнути деякі види птахів, які гніздилися у тих місцях.

Постраждала також наземна фауна – багато тварин загинуло через різке підвищення рівня води.

Руйнування Каховської ГЕС – це також удар по українському аграрному сектору. Вже відомо, що затоплено приблизно 10 тис. гектарів сільгоспземель на правому березі Херсонської області та 20-30 тис. гектарів – на окупованому лівому.

Техногенна катастрофа, за даними Міністерства аграрної політики, зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

Без джерела води фактично залишаться 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% у Запорізькій та 30% у Дніпропетровській областях. А отже, наступного року на півдні буде посуха.

Затоплення та обмежений доступ до води негативно вплине на виробництво зернових та овочів, тож очікується новий етап зростання цін.

Особливо відзначаються наслідки знищення ГЕС для рибного господарства – збитки галузі від загибелі лише дорослих особин можуть досягти 95 тис. тонн або приблизно 4 млрд грн. Збитки від загибелі всіх біоресурсів становитимуть до 10,5 млрд грн.

До слова, Мінагрополітики оприлюднило суму збитків сільському господарству, внаслідок підриву ГЕС.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на $1 млрд, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій.

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Теги: катастрофа Херсонщина Мінагрополітики Каховська ГЕС

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