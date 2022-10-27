ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136

17 дронів збито силами та засобами ППО

Наші воїни ввечері 26 жовтня знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136 над трьома областями України. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Українські військові зазначають, що окупанти випустили понад два десятки безпілотників з 22:00 до 24:00.

17 дронів збито силами та засобами ППО;

2 «приземлили» інші підрозділи Сил оборони України.

15 Shahed-136 було знищено у Одеській, 3 – у Миколаївській та 1 – у Вінницькій областях.

«Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами», – додали у Повітряних силах ЗСУ.

Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, вночі 27 жовтня від ворожих обстрілів постраждали околиці Запоріжжя та передмістя.

Також рашисти завдали удару по одній із громад Київської області. Внаслідок обстрілу в громаді спалахнула пожежа.