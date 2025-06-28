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Україну накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 червня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Україну накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 червня
Прогноз погоди на 28 червня
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні

У суботу, 28 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень у південних, східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях грози, на сході та південному сході країни місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с; вночі у східних, вдень у західних областях без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 15-18 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 28°.

Україну накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 28 червня фото 1

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями та невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 19-24°; у Києві вночі 16-18°, вдень 21-23°.

Протягом тижня, із 23 до 29 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї видатних діячів української культури проходитиме виставка  живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко.

У Державному політехнічному музеї ім. Б. Патона проходитиме виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ». На любителів музики чекає благодійний концерт Арсена Мірзояна та великий концерт Дмитра Шурова та Pianoбой.

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Теги: дощ погода

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