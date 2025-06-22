У горах Буковини температура серед червня впала до нуля

У гірському селі трава та листочки полуниці покрилися білим інеєм

Хоча надворі літо, погода у горах не надто тепла. Так, у селі Верхній Яловець, що у високогірній Селятинській громаді Чернівецької області, термометр уранці 22 червня показав 0°С. Як інформує «Главком», про це повідомив голова громади Валерій Полянчук. Село розташоване на висоті 980 метрів над рівнем моря.

«Доброго ранку, дорогі друзі, на сьогодні ранок прохолодний», – написав Полянчук.

Він також оприлюднив фото не надто теплого літнього ранку. На знімках видно, як трава та листочки полуниці покрилися білим інеєм.

Заморозок також видно на дахах будівель та кузові авто.

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