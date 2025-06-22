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У горах Буковини температура серед червня впала до нуля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У горах Буковини температура серед червня впала до нуля
У горах Буковини 22 червня було прохолодно
фото: Валерій Полянчук/Facebook

У гірському селі трава та листочки полуниці покрилися білим інеєм

 

Хоча надворі літо, погода у горах не надто тепла. Так, у селі Верхній Яловець, що у високогірній Селятинській громаді Чернівецької області, термометр уранці 22 червня показав 0°С. Як інформує «Главком», про це повідомив голова громади Валерій Полянчук. Село розташоване на висоті 980 метрів над рівнем моря.

«Доброго ранку, дорогі друзі, на сьогодні ранок прохолодний», – написав Полянчук.

У горах Буковини температура серед червня впала до нуля фото 1

Він також оприлюднив фото не надто теплого літнього ранку. На знімках видно, як трава та листочки полуниці покрилися білим інеєм.

У горах Буковини температура серед червня впала до нуля фото 2

Заморозок також видно на дахах будівель та кузові авто.

У горах Буковини температура серед червня впала до нуля фото 3

Нагадаємо, у 2025 році Україна відчуває на собі наслідки кліматичних змін: скорочується зима, зростає кількість спекотних днів і тропічних ночей, а небезпека пилових бур і теплових ударів зростає, особливо у великих містах.

У горах Буковини температура серед червня впала до нуля фото 4

Раніше Віра Балабух в інтерв'ю «Главкому» розповіла про можливості, які відкриває глобальне потепління. Аграрії в Україні  отримають можливість мати третій урожай та вирощувати екзотичні культури. Кліматолог також назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління. Віра Балабух пояснила, які позитиви дає українцям аномально тепла зима.

Віра Балабух в інтерв'ю «Главкому» також повідомила, де в Україні буде найкомфортніше жити через 50-100 років. 

Раніше повідомлялося, що рівень Світового океану до кінця століття може підвищитись на 45-82 см. Україна може відчути наслідки танення льодовиків.

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Теги: Україна небезпека погода літо

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