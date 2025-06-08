В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 8 червня

У Києві мінлива хмарність, без опадів

Температура вночі 17-22°, вдень 29-34° (на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°), у північно-західній частині 23-28°

Сьогодні, 8 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на північному заході країни, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.

Температура вночі 17-22°, вдень 29-34° (на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°), у північно-західній частині 23-28°.

Прогноз погоди на 8 червня Укргідрометцентр

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.