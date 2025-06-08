В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 8 червня
Температура вночі 17-22°, вдень 29-34° (на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°), у північно-західній частині 23-28°
Сьогодні, 8 червня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях – дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
Вночі на північному заході країни, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів.
Температура вночі 17-22°, вдень 29-34° (на південному сході країни місцями сильна спека 35-37°), у північно-західній частині 23-28°.
Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.
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