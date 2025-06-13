Київ накрив шквальний вітер з грозою та сильною зливою

У Києві та області оголошено I рівень небезпечності

У Києві розпочалася потужна злива, що супроводжується шквальним вітром та гуркотом грому. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

За хвилину до зливи небо вкрили важкі чорні хмари, час від часу повітря розривають звуки грому.

Небо у Києві ха хвилину до зливи фото: glavcom.ua

Видимість під час зливи суттєво погіршилася.

Раніше «Главком» попереджав, що до кінця доби 13 червня в Києві та області очікується гроза (I рівень небезпечності, жовтий).

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не чіпати металеві вхідні двері, уникати перебування поблизу дерев, не паркувати автотранспорт поруч із деревами.

У Києві та області оголошено I рівень небезпечності, жовтий інфографіка Український гідрометеорологічний центр

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської КК «Київавтодор»: (044) 284-74-19.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки, телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби КО «Київзеленбуд»: (044) 272-40-18.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або (044) 430-37-13 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номерами: 050-387-35-42 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, у неділю, 8 червня, у Києві різко погіршилася погода. Столицю накрила гроза з градом. Також повідомляється, що у багатьох районах зливова мережа на може впоратися з кількістю опадів, тож вулиці буквально перетворюються на річки. Також 8 червня Тернопільщиною пронеслася потужна злива зі шквальним вітром та градом. Град поламав людям городину.