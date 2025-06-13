Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скільки триватиме похолодання в Україні? Прогноз синоптикині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Скільки триватиме похолодання в Україні? Прогноз синоптикині
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Дощі пройдуть 13 червня у північних, центральних областях України та на Харківщині

Сьогодні, 13 червня, Україну накрило похолодання. Однак воно триватиме недовго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Повсюди в Україні в п'ятницю очікується сильний вітер північно-західного походження, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Така швидкість може істотно знижувати температуру комфорту!», – наголосила Діденко.

Синоптикиня підкреслила, що дощі пройдуть 13 червня у північних, центральних областях України та на Харківщині. На решті території України, за її словами, без істотних опадів.

«Не поспішайте нарікати на градуси, вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне тепло», – йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, 13 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15-20 м/с.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди Наталка Діденко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У неділю в Україні очікується тепла погода
Коли в Україну прийде літня спека: синоптикиня здивувала прогнозом
31 травня, 17:58
Небо над Києвом прикрасили мальовничі висококупчасті хмари
Небо над столицею прикрасили «кучеряві» хмари
31 травня, 14:54
Очікується, що негода протримається до кінця поточної доби
Столична влада попередила киян про негоду у найближчі години
28 травня, 13:27

Суспільство

Скільки триватиме похолодання в Україні? Прогноз синоптикині
Скільки триватиме похолодання в Україні? Прогноз синоптикині
У 67 разів побільшало справ щодо батьків-одинаків від початку повномасштабної війни
У 67 разів побільшало справ щодо батьків-одинаків від початку повномасштабної війни
Росіяни змушують мешканців окупованих територій реєструвати сім-карти через «держпослуги»
Росіяни змушують мешканців окупованих територій реєструвати сім-карти через «держпослуги»
Майстер спорту України з сучасного п’ятиборства поліг на Сумщині. Згадаймо Іллю Ковальова
Майстер спорту України з сучасного п’ятиборства поліг на Сумщині. Згадаймо Іллю Ковальова
До українських полярників припливла Маґура
До українських полярників припливла Маґура
13 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
243K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 червня: ситуація на фронті
93K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 червня 2025
38K
Німеччина відмовилася передавати Україні ракети Taurus
38K
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
11K
Помер звільнений з полону боєць Шаповалов, який рік мріяв про яблуко
8859
Головний рабин України показав символічний знак після масованого обстрілу Києва

Новини

Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 24 хвилини
10 червня, 23:29
Карта бойових дій в Україні станом на 10 червня 2025 року
10 червня, 08:22
8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня, 00:01

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua