Скільки триватиме похолодання в Україні? Прогноз синоптикині

Дощі пройдуть 13 червня у північних, центральних областях України та на Харківщині

Сьогодні, 13 червня, Україну накрило похолодання. Однак воно триватиме недовго. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

«Повсюди в Україні в п'ятницю очікується сильний вітер північно-західного походження, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Така швидкість може істотно знижувати температуру комфорту!», – наголосила Діденко.

Синоптикиня підкреслила, що дощі пройдуть 13 червня у північних, центральних областях України та на Харківщині. На решті території України, за її словами, без істотних опадів.

«Не поспішайте нарікати на градуси, вже із суботи-неділі температура почне підвищуватися. Спеки поки що не видно, лише помірне комфортне тепло», – йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, 13 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та в деяких регіонах дощі. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень в Україні, крім крайнього заходу, пориви 15-20 м/с.