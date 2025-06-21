Куди сходити у Києві 23-29 червня: дайджест культурних подій

У театрі опери та балету 29 червня відбудеться гала-концерт із нагоди закриття 43-го театрального сезону

Протягом тижня, із 23 до 29 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музеї видатних діячів української культури проходитиме виставка живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко. У Державнрму політехнічному музеї ім. Б. Патона проходитиме виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ». На любителів музики чекає благодійний концерт Арсена Мірзояна та великий концерт Дмитра Шурова та Pianoбой.

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві з 23 до 29 червня:

Зміст

Музеї

28 червня – майстер-клас від в.о. завідувачки відділу науково-освітньої роботи Юлії Кучми «Створюємо колаж «На колір і смак» у просторі виставки «На фестини до Києва»;

до 20 липня – виставка «На фестини до Києва»;

до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

27 червня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

28 червня – до Дня Конституції України пішохідна екскурсія «Володимирський шлях Михайла Грушевського»;

29 червня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 із відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

29 червня – книжковий клуб на Паньківській.

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 30 червня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 30 червня – виставка «Українські обличчя зони».

30 червня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

28 червня – до Дня Конституції України музейне заняття «Держава, символи і я».

25 червня – 22 липня – виставка «Тіні класики: мистецтво крізь алгоритми. Від Шолом-Алейхема до нейромережі. Частина ІІ».

до 30 червня – виставка Tempo Primo.

28 червня – тематична екскурсія «За мною Київ тягнеться у снах»;

28, 29 червня – концерт Національної філармонії України.

Персональна виставка Андрія Черненка «Мій світ»

Персональна виставка Андрія Черненка – «Мій світ» проходитиме з 21 по 30 червня 2025 року. Ця виставка – подорож у світ емоцій, кольору і гармонії, створена митцем, який тонко відчуває настрій природи та її невловиму красу. Роботи Андрія сповнені тепла, світла і щирості — вони передають красу українських пейзажів у різні пори року, витонченість натюрмортів та ліричність квіткових композицій.

Коли: 26 червня, 18:30

Місце проведення: Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини, вул. Терещенківська, 5, кв. 1, 3.

26 червня – майстер-клас із пластинографії «Краса рятує світ»;

28 червня – зустріч із краєзнавцем і режисером В. Корсаковим «Максим Березовський». Мистецькі хроніки;

28 червня – арттерапія для людей з інвалідністю «Вчимося малювати і не тільки».

до 30 червня – персональна виставка живопису Андрія Кулагіна.

28 червня – кураторська екскурсія виставкою «Ремесла, що живуть»;

29 червня – екскурсія «Таємниці Митрополичих покоїв та Благовіщенської церкви»;

до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції музею;

до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції музею;

до 31 серпня – виставка «Живопис другої пол. ХХ – ХХІ ст. із колекції НМДМУ».

28 червня – наукова лекція к.і.н. Дмитра Гордієнка «Конотопська битва: тріумф і поразка»;

28 червня – майстер-клас із гончарства з майстринею Софією Вербицькою;

28 червня – книжкова виставка «Конституція України – погляд у майбутнє» до Дня Конституції України;

протягом червня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

25 червня – сеанс казкотерапії «Казка для всіх» від психолога, арттерапевтки Музи Рощиної;

до 30 червня – виставка сценографії Людмили Нагорної;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 5 липня – друга підсумкова виставка «Творчість та смак поколінь» проєкту «Мозаїка спадщини України»;

до 6 липня – виставка традиційних українських народних строїв із приватної колекції Марини Баталової «Пам’ять серця». У межах етнокультурного проєкту «Криниця Натхнення».

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України).

24 червня – відкриття виставки «Пилип Орлик – шлях гетьмана». Спільно з Національним історико-культурним заповідником «Гетьманська столиця»;

28 червня – зустріч випускників шкіл м. Мелітополя;

28 червня – Барокова учта в Лаврі. У програмі: лекція про побут українців, майстер-класи з давніх танців, співи, смаколики. У межах проєкту «Історія зі смаком» від письменниці Ганни Гороженко.

Продовження виставок:

«Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст;

«Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;

«Дух Шевченка нас гартує», присвяченої 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

24 червня – 14 липня – до Дня Конституції України фотовиставка «Конституція України – оберіг державності».

26 червня – Small talk із запрошеними гостями (в межах виставки «Страсна весна 30-х»);

28 червня – концерт із Національною філармонією України «Від класики до сучасності. Квартет Київ»;

до 30 червня – виставка «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;

до 6 липня – виставка живопису «Цвіт київських кантів» Валентини Давиденко;

щовівторка та щочетверга – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

щосуботи – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

28 червня – лекція О. Боримської про портрет «Від фаюмського портрету до селфі» в межах виставки «Віч-на-віч з Миколою Ґе»;

до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 30 листопада – початок роботи музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

26 червня – екскурсія-квест для школярів різних вікових груп «У пошуках таємничого рецепту»;

26 червня – екскурсія-квест для школярів «У пошуках ліків із тварин»;

27 червня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

29 червня – майстер-клас із виготовлення орігамі «Розквітла наша Україна!»;

до 30 червня – оглядові екскурсії музеєм.

26 червня – експонування творів у межах проєкту «Крізь потаємні дверцята»;

26 червня – відкриття виставки «Сім – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків» (триватиме виставка до 14 вересня);

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

25 червня – благодійний захід разом із БФ «БО «Карітас-Київ» та БФ «ЯМаріуполь». Кураторська екскурсія виставкою «Ода механіці та стану гри»;

22–28 червня – виставка акварельного живопису Наталії Кохаль «Крихкий світ»;

28 червня – родинна субота. Майстер-класи для дітей. Екскурсії – за замовленням;

22–28 червня – виставка «Ода механіці та стану гри» спільно з Державним музеєм іграшки МОН України та кафедрою «Конструювання машин» КПІ ім. І. Сікорського;

22–28 червня – оглядові та тематичні екскурсії на запит за тел.: (044) 204-85-17.

Виставка «Херсон. Степ тримає»

Документально-містична виставка є своєрідною присвятою українському Півдню – батьківщині авторів проєкту Романа Бондарчука та Дар’ї Аверченко. В основі її експозиції – унікальні архіви, відео- та фотоматеріали, відзняті на теренах Херсонщини до повномасштабного вторгнення, зокрема ті, що раніше не були представлені публічно й набули особливої ваги в контексті втрат і викликів, які постали перед регіоном і країною.

Коли: 26 червня, 17:30

Місце проведення: Мистецький арсенал, вул. Лаврська, 12.

Театри

26 червня – драма «Море… Ніч… Свічки»;

27 червня – драма «Близькість»;

28 червня – трилер «Романтика»;

8 червня – драма «Хлібне перемирʼя»;

29 червня – комедія «Дзвінок з минулого»;

29 червня – драмеді «37 листівок».

«Корсиканка»

У театрі драми й комедії у Києві відбудеться цікава подія за п’єсою чеського драматурга Іржі Губача «Корсиканка». У головних ролях гратимуть заслужені артисти України – Олеся Журавська та Сергій Солодов. Вистава отримала багато позитивних відгуків від глядачів, а також рецензій від критиків. Тому ми радимо вам потрапити на «Корсиканка» та власними очима подивитися, що відбуватиметься на сцені театру. Купуйте квитки вже зараз – з «Kontramarka» зробити це просто та безпечно.

Прем’єра вистави відбулась 20 років тому. І за цей час вона не тільки не набридла, а з кожним роком тільки збільшує кількість шанувальників. Головні герої – Наполеон, який знаходиться у засланні після поразки на острові Святої Єлени, та корсиканка Жозефіна, яка несподівано з’являється у житті минулого великого імператора. Дівчина перевертає життя Наполеона до гори дриґом та змушує його знову бажати відчувати та жити.

Коли: 26 червня, 18:00

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

28 червня – вистава «Звідки беруться діти?», дослідження;

29 червня – вистава «Принцеса на даху», вередлива казка.

Дитячий простір «У світі казок»:

25 червня – вистава-фантазія «Апельсинова зоря, або давай пограємось»;

28 червня – вистава «Обережно, Незнайомець!», інтерактивна казка для найменших.

28 червня – опера на дві дії «Король Дроздобород»;

29 червня – гала-концерт із нагоди закриття 43-го театрального сезону.

24 червня – вистава на дві дії «Зачарований»;

24 червня – практична комедія «Як я залишилася сама»;

24, 26 червня – психологічна драма «Зрада»;

25 червня – танцювальний спектакль «Шафа»;

25 червня – аскетична комедія «Сон літньої ночі»;

26, 27 червня – фарс-мажор у двох діях «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

28, 29 червня – драма на дві дії «Зілля»;

28 червня – вистава без антракту «Неймовірна історія кохання»;

28 червня – гріхопадіння без антракту «Фрекен Жюлі»;

29 червня – трагедія без антракту «Косяковий помилок».

26, 27 червня – комедія «Ханума»;

28 червня – комедія «За двома зайцями»;

29 червня – драма «Тигролови».

25, 27 червня – детектив «Мишоловка»;

28 червня – екскурсія за лаштунки театру «Колесо», яку проводить заслужена артистка України Валентина Бойко;

28 червня – до Дня Конституції України вистава «СкороВода»;

28, 29 червня – трагікомедія «В Португалії зараз тепло»;

29 червня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання».

«Шантрапа»

Весела, музична, запальна постановка про театр та акторів. У жартівливій формі подаються «лаштунки провінційної театральної трупи. Вистава-візитівка Київського академічного театру «Колесо».

Коли: 24 та 26 червня, 18:00

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

24 червня – трагедія «Гамлет»;

25, 26 червня – романтична комедія «Salida Cruzada – вісім кроків танго»;

27 червня – міф «Проти темряви» (закриття сезону).

Тіні забутих предків

Пластична драма від Сумського національного театру імені Щепкіна, за мотивами повісті Михайла Коцюбинського, переносить глядачів у вимір, де химерно переплітаються правда й вигадка, народжуючи нову реальність. Час дії – невизначене майбутнє. Світ змінюється, але людські почуття – кохання чи ненависть – залишаються такими ж вічними, як і самі Карпати. Це не просто історія про кохання чи ворожнечу – це містерія життя та смерті, що розгортається у вирі стихій, тіней і спогадів.

Коли: 23 червня, 18:00

Місце проведення: Театр ім. Івана Франка, пл. Івана Франка, З.

Бібліотеки

23 червня – презентація книги «Марта: правило гардеробу» Олени Воротнікової;

23 червня – перегляди фільмів мовою оригіналу;

26 червня – зустріч «Шлях до себе: методики самодопомоги»;

щопонеділка – мовний клуб «НУМО». Заняття з української мови онлайн і офлайн, проводить Ангеліна Олійник;

щочетверга – коло психосоціальної підтримки Тані Срібної «Жіноче коло»;

щоп’ятниці – презентація мистецьких лекцій Анатолія Горового;

щосуботи – англійський розмовний клуб English speaking club.

15–30 червня – книжкова виставка до Дня Конституції України «Конституція: основа свободи та гідності»;

20–30 червня – книжкова виставка до Дня Конституції України «Сила закону – сила держави!»;

20–30 червня – книжкова виставка «Конституція України – символ незалежності та демократії»;

25 червня – стрим-бесіда з Оленою Шевченко «Рівність для всіх» до Місяця гордості;

26 червня – прямий етер з юристкою Оленою Маньківською «Основа нашої свободи та прав» до Дня Конституції України;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній»;

щопонеділка – рубрика «Літературний календар»;

щовівторка – рубрика «Читаємо українською»;

щоп’ятниці – курс «Курс німецької мови. Початковий рівень».

23–29 червня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту»;

23–29 червня – Всеукраїнська виставка декоративно-прикладного мистецтва «Де б я не була, не забуду дім». Куратор – Світлана Філаткіна;

24 червня – комп’ютерні курси для людей старшого віку (за попереднім записом);

27 червня – казкотерапія. Трансформаційна гра. Кризи та ініціації: сімейні та особистісні (індивідуальні та групові зустрічі з психологом Ксенією Мінаєвою).

23 червня – мовна практика у speaking club «Мовознайка»;

24 червня – голосні читання для малечі «Святкові звичаї в Україні», до свята Івана Купала;

24 червня – майстер-клас зі створення колажу «Конституція моїми очима», до Дня Конституції України;

26 червня – розмовний клуб «Говоримо українською». Година-спогад «Ви в пам’яті зостались і в серцях»;

28 червня – майстер-клас на занятті у «Клубі самодопомоги», для ВПО та киян «Калейдоскоп моїх емоцій».

23 червня – народознавча зустріч-обговорення «Обряди та ритуали на Івана Купала».

23 червня – народознавча година «Там дівчина квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла, в воду пускала..», до свята Івана Купала;

27 червня – книжкова виставка-інформування «Ми – українці! І маємо свої права», до Дня Конституції України.

24 червня – розмовний клуб української мови «Мовна скарбниця»;

26 червня – перегляд художнього фільму в кінозалі;

23–29 червня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

24 червня – відкриття виставки робіт народного та декоративного розпису «Доторкнись до краси...».

23–29 червня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової і виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи»;

26 червня – заняття студії «Чарівний пензель» – для тих, хто хоче вчитися малювати;

26 червня – заняття в клубі «Чарівний клубок» – для тих, хто має бажання навчитися в’язати гачком та спицями.

24 червня – розмовний клуб української мови «Магія слова»;

29 червня – розмовний клуб української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

29 червня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

23–29 червня – виставка медитативного малювання;

23–29 червня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту, киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д. М. Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси»;

26 червня – розмовний клуб української мови «Українська – це круто!».

25 червня – правова гра «Конституція – твої права та обовʼязки».

Концерти

Pianобой з великим концертом у Вʼява

Дмитро Шуров та Pianoбой повним складом зіграють на сцені «В’ява» оновлену програму, яка, як запевняють, торкнеться найпотаємніших куточків душі і відчується кожною клітинкою тіла, даючи розуміння, що можна бути щасливим тут й зараз. Кожен концерт Pianoбой – це знайомі всім пісні, душевне спілкування та безліч музичних сюрпризів: від прем’єр найновіших пісень, до спільних імпровізацій з публікою.

Приходь, щоб разом насолоджуватись «Полуничним Небом», об’єднуватись «Коханням», відчувати «Вітчизну», заряджати «Знеструмлене Серце», мріяти під «Шампанські Очі» та нагадати собі, що для тебе «Краще Що Є».

Коли: 26 червня, 18:00

Місце проведення: Вʼява культурний простір, проспект Академіка Глушкова, 1.

Арсен Мірзоян

Перший вечір з Арсеном Мірзояном в цьому сезоні – щира музика, тепло і єдність. До нього приєднаються спеціальні гості – Бампер і Сус – відомі своїм гумором, щирістю та життєвими жартами. Організатори обіцяють атмосферу, яку ви точно запам’ятаєте надовго.

Коли: 27 червня, 18:00

Місце проведення: Характер park, Крюківщина

Стендапи

«Гомін Out»

Гомін-Out – шоу, в якому коміки імпровізують та розганяють актуальні новини прямо на сцені. Тепер Гомін-Out можна не тільки почути на радіо, але й подивитись в режимі реального часу, тож не проґавте можливість побачити улюблених коміків наживо. Єгор Шатайло, Настя Зухвала та Юра Коломієць зроблять ваш вечір незабутнім, що б це не означало, обіцяють організатори.

Коли: 26 червня, 18:30

Місце проведення: DoskaBar, вул. Прорізна, 21.

Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу»

Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Своєю майстерністю смішно імпровізувати цього вечора похизуються:

Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного Стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути.

В'ячеслав Ніконоров. Актор, режисер і прима театру «Чорний Квадрат».

Антон Стенюк. Конор МакГрегор Українського стендапу. Комік, котрий жартує та сміється над собою і навколишнім світом. Кожний виступ навнений іронічними інтерактивами з глядачами та імпровізацією. Один із Королів Крінжу.

Альбіна Тітова. Актриса театру і кіно, яка вважає, що імпровізація – це вища майстерність актора.

Олександр Качура. Імператор Китаю, каскадер Джекі Чана, що починав свою діяльність в Гонконзі. Один із Королів Крінжу.

Буде смішно, незабутньо, а головне неповторно,запрошують організатори.

Коли: 28 червня, 18:30

Місце проведення: Підвал Культури, вул. Гончара, 30а.