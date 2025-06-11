В Україні мінлива хмарність та короткочасні дощі: погода на 11 червня

В Україні очікуються короткочасні дощі

У середу, 11 червня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні очікуються, за даними синоптиків, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями в Київській, Черкаській та Одеській областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер південний, на заході північно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, у південній частині 13-18°; вдень у західних областях 17-22°, у північних та більшості центральних областей 20-25°, на решті території 24-29°.

На Київщині та в столиці буде хмарно з проясненнями. Ввечері очікується короткочасний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 20-25°; у Києві вночі 10-12°, вдень 21-23°.

10-12 червня у південній частині, більшості центральних, Івано-Франківській, Чернівецькій та Харківській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки.